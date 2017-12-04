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Фотофакты

Изображения атомного подводного крейсера «Казань»

В телепередаче «Военная приемка» телеканала «Звезда» были впервые продемонстрированы съемки достраивающегося для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП) в Северодвинске головного атомного подводного крейсера К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М»). Съемки осуществлены в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке «Сухона» в начале апреля 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников

Строящийся для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») в спусковом плавучем доке «Сухона» перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года © 

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-561 «Казань» (заводской номер 161) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 24 июля 2009 года. В настоящее время строительство корабля ведется по контракту № Н/½/0614/ГК-11-ДГОЗ от 9 ноября 2011 года между Министерством обороны России и СМП на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа с заводским номером 161. Проект 08851 разработан в АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Вывод атомного подводного крейсера «Казань» из цеха СМП в спусковой плавучий док «Сухона» был произведен 31 марта 2017 года, а фмзический спуск корабля на воду из плавучего дока был осуществлен 8 апреля 2017 года.

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, однако фактически произойдет в лучшем случае только в 2018 году.

Судя по съемке, ограждение выдвижных устройств (ОВУ) «Казани» такжеполучило характерный «американский» «наплыв» в передней части, ранее замеченный на ОВУ головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр «Борей-А») «Князь Владимир», выведенного из эллинга СМП 18 ноября 2017 года.

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  • 03-5670161-imagea3i27d6o
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
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  • 3d5a9ae591934220a767abed09f9bb65
  •  © ic.pics.livejournal.com
Строящийся для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») в спусковом плавучем доке «Сухона» перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года © 

Передача «Военная приемка» телеканала «Звезда»:

©Видео с youtube.com

https://bmpd.livejournal.com/2985974.html

пр. 885, Севмаш, Северодвинск
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    04.12.1720:05:05

    Красавец         

    #983017
  • Виталий Правый Виталий Правый
    04.12.1720:30:55

    Ничё себе металл как рвут, 1000 тонн нагрузка.

    #983030
  • Андрей Иванов
    05.12.1704:14:14

    Эта штука покруче Сивульфа и Вирджинией. То-то амеры истерят последнее время…

    #983114
  • Нет аватара erothm
    05.12.1712:24:17

                      

    #983204
  • megajob megajob
    05.12.1713:02:35

        Шикарнейшее видео. Мысленно отфильтровываем слова «неимеющая аналогов в мире» и наслаждаемся. Особенно доставялет сварка в вакууме.       

    #983220
  • Денис М Денис М
    05.12.1718:03:05

    Ведущий поменьше стал орать, молодец.

    #983362
  • Нет аватара ruan1d10t
    05.12.1721:21:54

    Мне нравится когда ведущий ВП орал, тут как-будто с утра кофе не выпил. Может потому-что комментирует, а не вживую.

    Сварка взрывом     о таком не слышал

    #983454
  • Нет аватара ivania
    05.12.1722:13:17

    Что дает «американский наплыв»?

    #983485
  • Нет аватара casta1913
    06.12.1701:56:02

    Я не понимаю ,какой абсурд скрывать полные обводы при спуске ,чтобы тут же снимать «Звездой».детский сад,это не серьёзно?!

    #983583
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