Изображения атомного подводного крейсера «Казань»

В телепередаче «Военная приемка» телеканала «Звезда» были впервые продемонстрированы съемки достраивающегося для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП) в Северодвинске головного атомного подводного крейсера К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М»). Съемки осуществлены в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке «Сухона» в начале апреля 2017 года.





© Фото из открытых источников

Строящийся для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») в спусковом плавучем доке «Сухона» перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года ©

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-561 «Казань» (заводской номер 161) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 24 июля 2009 года. В настоящее время строительство корабля ведется по контракту № Н/½/0614/ГК-11-ДГОЗ от 9 ноября 2011 года между Министерством обороны России и СМП на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа с заводским номером 161. Проект 08851 разработан в АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Вывод атомного подводного крейсера «Казань» из цеха СМП в спусковой плавучий док «Сухона» был произведен 31 марта 2017 года, а фмзический спуск корабля на воду из плавучего дока был осуществлен 8 апреля 2017 года.

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, однако фактически произойдет в лучшем случае только в 2018 году.

Судя по съемке, ограждение выдвижных устройств (ОВУ) «Казани» такжеполучило характерный «американский» «наплыв» в передней части, ранее замеченный на ОВУ головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр «Борей-А») «Князь Владимир», выведенного из эллинга СМП 18 ноября 2017 года.

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© ic.pics.livejournal.com

Строящийся для ВМФ России на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») в спусковом плавучем доке «Сухона» перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года ©

Передача «Военная приемка» телеканала «Звезда»:

©Видео с youtube.com