Атомный подводный крейсер «Архангельск» передан ВМФ России

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27 декабря 2024 года в Северодвинске на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск». Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

АПЛ «Архангельск» построена по проекту 885М («Ясень-М»), разработанному в конструкторском бюро ОСК «Малахит». Корабль относится к четвертому поколению многоцелевых атомных подводных лодок.

Как уточняют в корпорации, «Архангельск» — третий серийный (четвертый по счету) атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». АПЛ этой серии являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.

«Сегодняшнее событие — результат кропотливого труда инженеров, конструкторов и судостроителей ОСК. Благодаря такой слаженной работе серийное строительство атомных подводных лодок четвертого поколения ведется уверенными темпами. Мы продолжим обеспечивать наши военно-морские силы мощным и современным флотом. Сделаем для этого все необходимое», — прокомментировал событие генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М» касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В строительстве АПЛ задействовано более 400 предприятий и организаций со всей России.

Крейсер «Архангельск» стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной предприятием ОСК «Севмаш», добавляют в корпорации.

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