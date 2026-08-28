«Севмаш-шельф» завершил строительство буксира «Кола» проекта А273
Предприятие «Севмаш-шельф» на территории завода ОСК «Севмаш» построило буксир «Кола» проекта А273. Об этом сообщает канал в «Макс» Регистра судоходства.
Буксир построен предприятием под техническим наблюдением специалистов Архангельского филиала РС. Документы, подтверждающие соответствие судна применимым требованиям Правил РС и допускающие его эксплуатацию в заявленных районах плавания, выдал представителю АО «Севмаш-шельф» главный инженер-инспектор Архангельского филиала РС Михаил Борисов, говорится в сообщении.
Судно успешно прошло все этапы постройки, швартовные и ходовые испытания, подтвердив соответствие заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности, соответствующим символу класса KM⍟ Ice2 (hull; machinery) R3 AUT3 tug.
Буксир предназначен для выполнения широкого спектра задач: проводки и кантовки судов в акваториях портов и на подходах к ним, буксировки плавсредств и объектов, оказания помощи судам в аварийных ситуациях, а также участия в операциях по обеспечению безопасности мореплавания. Судно адаптировано к эксплуатации в сложных климатических условиях Севера, что делает его особенно востребованным для работы в арктических акваториях.
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