На комбинате «Электрохимприбор» выпущена первая серия многофункциональных генераторов нейтронов
На комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области выпущена первая серия многофункциональных генераторов нейтронов МФНГ-601. В настоящее время новая для предприятия продукция гражданского назначения проходит ресурсные испытания, которые продлятся до середины января.
Выбор продукта для комбината «ЭХП» не случаен. На протяжении нескольких лет в электровакуумном цехе изготавливали газонаполненные нейтронные трубки, которые являются составной частью генераторов. В этом году руководством предприятия принято решение выйти на геофизический рынок с полноценным завершённым продуктом.
Вакуумщики «Электрохимприбора» готовы собирать и настраивать генераторы под конкретные виды месторождений и нарастить объемы их производства до 100 штук в год.
Справочно:
Многофункциональный нейтронный генератор МФНГ-601 разработан ООО «НПП «Энергия». По результатам испытаний, образец генератора производства «ЭХП» превысил временной ресурс работы в три раза. По словам и.о. начальника электровакуумного цеха Андрея Паньшина, прибор обладает повышенной ремонтоспособностью и экологической безопасностью в применении. В отличие от изделий конкурентов, в генераторах «ЭХП» установлены импульсные трубки, которые используют постоянные источники. Таким образом, при возможном обрыве устройства скважину не придётся консервировать, бурение может быть продолжено.
05.12.1719:22:03
05.12.1720:03:07