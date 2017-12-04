На комбинате «Электрохимприбор» выпущена первая серия многофункциональных генераторов нейтронов

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На комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области выпущена первая серия многофункциональных генераторов нейтронов МФНГ-601. В настоящее время новая для предприятия продукция гражданского назначения проходит ресурсные испытания, которые продлятся до середины января.

Выбор продукта для комбината «ЭХП» не случаен. На протяжении нескольких лет в электровакуумном цехе изготавливали газонаполненные нейтронные трубки, которые являются составной частью генераторов. В этом году руководством предприятия принято решение выйти на геофизический рынок с полноценным завершённым продуктом.

Вакуумщики «Электрохимприбора» готовы собирать и настраивать генераторы под конкретные виды месторождений и нарастить объемы их производства до 100 штук в год.

Справочно:

Многофункциональный нейтронный генератор МФНГ-601 разработан ООО «НПП «Энергия». По результатам испытаний, образец генератора производства «ЭХП» превысил временной ресурс работы в три раза. По словам и.о. начальника электровакуумного цеха Андрея Паньшина, прибор обладает повышенной ремонтоспособностью и экологической безопасностью в применении. В отличие от изделий конкурентов, в генераторах «ЭХП» установлены импульсные трубки, которые используют постоянные источники. Таким образом, при возможном обрыве устройства скважину не придётся консервировать, бурение может быть продолжено.