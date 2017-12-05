Универсалы LADA Vesta впервые представлены в Германии

Универсалы LADA Vesta SW показаны на проходящей сейчас автомобильной выставке в немецком городе Эссене. Это европейская премьера для пятидверной версии модели, сообщает сайт Wroom.ru.

Седан LADA Vesta начали продавать в Германии в феврале этого года: по состоянию на конец октября местные дилеры реализовали 422 экземпляра модели. А весной следующего года на рынок выйдут и версии с кузовом универсал — обычная LADA Vesta SW" и Vesta SW Cross.

Как и седаны, универсалы для Германии будут оснащаться двигателем объемом 1,6 литра (106 л. с.) в сочетании с механической или роботизированной коробками передач. Цены еще не объявлены, но пятидверная машина будет стоить дороже седана, который на немецком рынке оценивается как минимум в 12740 евро.

По информации сайта Wroom.ru, за первые десять месяцев этого года в Германии продали 2188 автомобилей LADA, что на 59% больше, чем годом ранее. Половина спроса приходится на внедорожник LADA 4×4.