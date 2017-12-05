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Запись Универсалы LADA Vesta впервые представлены в Германии перенесена в личный блог модератором.

tumanova перенес эту запись 05.12.2017 17:37

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Народная марка

Универсалы LADA Vesta впервые представлены в Германии

  •  © autostat.ru

Универсалы LADA Vesta SW показаны на проходящей сейчас автомобильной выставке в немецком городе Эссене. Это европейская премьера для пятидверной версии модели, сообщает сайт Wroom.ru.

Седан LADA Vesta начали продавать в Германии в феврале этого года: по состоянию на конец октября местные дилеры реализовали 422 экземпляра модели. А весной следующего года на рынок выйдут и версии с кузовом универсал — обычная LADA Vesta SW" и Vesta SW Cross.

Как и седаны, универсалы для Германии будут оснащаться двигателем объемом 1,6 литра (106 л. с.) в сочетании с механической или роботизированной коробками передач. Цены еще не объявлены, но пятидверная машина будет стоить дороже седана, который на немецком рынке оценивается как минимум в 12740 евро.

По информации сайта Wroom.ru, за первые десять месяцев этого года в Германии продали 2188 автомобилей LADA, что на 59% больше, чем годом ранее. Половина спроса приходится на внедорожник LADA 4×4.

https://www.autostat.ru/news/32317/ http://wroom.ru/news/6987

АВТОВАЗ
  • Нет аватара port
    05.12.1712:42:46

    а чего две белые то? других цветов не было? чёрный или серебристый?

    #983210
    • Победа
      05.12.1714:08:00

      потому что белый цвет самый популярный, в России например в основном покупают белые Весты

      #983238
    • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
      05.12.1723:44:04

      Там одна белая это универсал, а другая седан))

      #983540
  • Нет аватара Guard
    05.12.1716:09:58

    По Вестам от прагматичных немцев неплохие отзывы на немецких автофорумах.

    И некоторые ждут именно SW или Cross версии.

    #983306
  • Andzej O'KamRupi
    05.12.1716:36:00

    Мне бы хотелось еще синюю и красную     Белая уже есть

    #983315
    • Барс Барс
      05.12.1717:35:19

      Неплохо бы смотрелось, и в правильном порядки.    

      #983353
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