Универсал Lada Iskra впервые сняли на фото без камуфляжа

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В ближайшее время АвтоВАЗ объявит о старте серийного производства Lada Iskra. Это новое семейство модели, которое займёт нишу между Lada Granta и Lada Vesta. В него, кроме представленного летом 2024 года седана, также войдут универсал и его кросс-версия. И именно универсал без всякого камуфляжа был сфотографирован на дорогах Тольятти, снимок опубликовал канал «Автопоток».

В основе «Искры» — реношная платформа, которая после ухода компании из РФ подверглась реинжинирингу и стала полностью независимой, заявляют на АвтоВАЗе.

По отсутствию пластиковых накладок из неокрашенного пластика на арках колёс и клиренсу, на фото — обычный универсал Lada Iskra.

Известно, что линейка силовых агрегатов семейства модели будет представлена тремя вариантами: базовым — парой 8-клапанного атмосферника объёмом 1.6 литра мощностью 90 л.с., а также 106-сильным 16-клапанным двигателем в паре с новой 6-ступенчатой МКП или вариатором.

По предварительной информации, продажи новой Lada Iskra начнутся во втором квартале 2025 года. Цена пока неизвестна, однако, исходя из позиционирования, можно предположить, что она окажется на уровне 1,2-1,3 млн рублей за базовую версию оснащения.

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