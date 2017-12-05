В Татарстане открыты заводы по обработке текстиля и выпуску газовых счетчиков

В технополисе «Химград» открыты два новых производства с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

НПП «Ирвис» начало выпускать высокоточные счетчики и расходометры газа, счетчики пара. Объем инвестиций в этот проект составил 106 млн рублей. Прогнозируемый объем выручки составляет 205 млн рублей в год. Предприятие имеет четвертьвековую историю. НПП «Ирвис» создано в 1990 году на базе кафедры спецдвигателей факультета ДЛА КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ).

ООО «Коттон Вэй» (Cotton Way) запустило в Казани первую очередь производственно-логистического комплекса. Инвестиции первого этапа оцениваются в 815,3 млн рублей, производственная мощность — 30 тонн сухого белья в сутки, планируемый объем годовой выручки — 325 млн рублей. Компания обеспечивает 53 медицинских учреждения необходимым бельем. На фабрике создано порядка 175 рабочих мест.

Кроме непосредственно обработки белья, предприятие оказывает услуги по аренде высококачественного текстиля для медицинских учреждений. Предприятие, по словам руководства компании, должно стать крупнейшим в ПФО.

В ближайшем будущем фабрика будет расширяться. В таком случае уровень инвестиций превысит 1,5 млрд рублей, а объем производства вырастет с 30 до 80 тонн белья в сутки.