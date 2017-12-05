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В Татарстане открыты заводы по обработке текстиля и выпуску газовых счетчиков

В технополисе «Химград» открыты два новых производства с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

  •  © www.tatar-inform.ru

НПП «Ирвис» начало выпускать высокоточные счетчики и расходометры газа, счетчики пара. Объем инвестиций в этот проект составил 106 млн рублей. Прогнозируемый объем выручки составляет 205 млн рублей в год. Предприятие имеет четвертьвековую историю. НПП «Ирвис» создано в 1990 году на базе кафедры спецдвигателей факультета ДЛА КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ).

ООО «Коттон Вэй» (Cotton Way) запустило в Казани первую очередь производственно-логистического комплекса. Инвестиции первого этапа оцениваются в 815,3 млн рублей, производственная мощность — 30 тонн сухого белья в сутки, планируемый объем годовой выручки — 325 млн рублей. Компания обеспечивает 53 медицинских учреждения необходимым бельем. На фабрике создано порядка 175 рабочих мест.

  •  © www.tatar-inform.ru

Кроме непосредственно обработки белья, предприятие оказывает услуги по аренде высококачественного текстиля для медицинских учреждений. Предприятие, по словам руководства компании, должно стать крупнейшим в ПФО.

В ближайшем будущем фабрика будет расширяться. В таком случае уровень инвестиций превысит 1,5 млрд рублей, а объем производства вырастет с 30 до 80 тонн белья в сутки.

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/12/05/586863/

Татарстан, технополис Химград
  • Великоросс Великоросс
    05.12.1714:11:06

    Отредактировано: Великоросс~14:18 05.12.17
    #983242
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    05.12.1714:33:50

    Автор — мастер заголовка.

    Судя по заголовку, каждый из заводов и текстиль обрабатывают и счетчики выпускают. Дубляж, так сказать. На случай, если один из заводов вдруг сломается    Там бы точка или двоеточие не помешали.

    Отредактировано: Владимир Киреев~14:34 05.12.17
    #983255
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