В Татарстане разработали собственную гидромеханическую коробку передач для спецтехники. Её создали компании из Набережных Челнов и Елабуги. На работу ушёл примерно год.

Специалисты сделали картер, комплект шестерён и систему электронного управления. В проекте участвовали российские предприятия и партнёры из стран БРИКС. Разработка получила грант от агентства при правительстве Татарстана, о чем было рассказано в телеграмм канале.

Коробка передач прошла необходимые испытания и получила сертификат. Первый заказ — 200 штук — поступил от Елабужского автозавода. По оценкам, российскому рынку таких изделий нужно около 4 тысяч в год.