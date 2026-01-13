MAX
13 января 10043
72
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Российские инженеры сделали гидромеханическую коробку передач за год

© t.me

В Татарстане разработали собственную гидромеханическую коробку передач для спецтехники. Её создали компании из Набережных Челнов и Елабуги. На работу ушёл примерно год.

Специалисты сделали картер, комплект шестерён и систему электронного управления. В проекте участвовали российские предприятия и партнёры из стран БРИКС. Разработка получила грант от агентства при правительстве Татарстана, о чем было рассказано в телеграмм канале.

Коробка передач прошла необходимые испытания и получила сертификат. Первый заказ — 200 штук — поступил от Елабужского автозавода. По оценкам, российскому рынку таких изделий нужно около 4 тысяч в год.

Источник: t.me

Комментарии 12

  • 1
    Нет аватара garpini14.01.26 05:27:05

    Гидромеханическая коробка передач — передовой проект группы КОМ по импортозамещению. Предназначена для использования в строительной, сельскохозяйственной и коммунальной технике, включая экскаваторы-погрузчики

    #1310991
  • 5
    Нет аватара garpini14.01.26 05:30:20

    Очень интересная статья про этот завод
    https://www.bus.../article/683637

    #1310992
    • 1
      Tevton Tevton14.01.26 08:11:56

      С удовольствием прочел.
      Спасибо!

      #1311003
  • 1
    Станислав Резников Станислав Резников14.01.26 16:24:50

    В СССР уже были свои ГМП, ставились на автобусы ЛиАЗ 677. Производились они во Львове. Даже внешне похожа на ту, что на фото.

    #1311033
    • 2
      Tevton Tevton14.01.26 18:51:41

      Даже если бы нашли весь комплект их документов всё равно нереально взять и запустить в производство.
      Под каждый завод с учетом наличиствующего оборудования и ресурсов должна быть своя отехноложка именно под данный Завод.

      Отредактировано: Tevton~18:52 14.01.26
      #1311042
      • 1
        Нет аватара DimaY14.01.26 19:13:54

        Абсолютно согласен. Все уже в этой сфере поменялось.

        #1311044
    • -1
      Нет аватара olegg15.01.26 00:39:13

      2 Станислав Резников
      Т. е. раздатка для городского автобуса полувековой давности и раздатки для современной спецтехники по вашему — это одно и тоже?
      Сильное утверждение.
      Или так уж хочется ложку дегтя добавить к позитивному материалу?

      #1311062
      • 1
        Нет аватара alexm15.01.26 11:29:29

        А Вы здесь не правы, не надо раздражения. Одно другого не исключает. И Ваша правда, что живем уже в другое время. Дельно ответил в статье про завод:
        Р. М.( Маньковский Р.В. (генеральный директор группы КОМ): Конечно, смотрим на мировые аналоги. А как иначе? Да, мы можем сделать агрегат с нуля, но придется проходить весь путь проб и ошибок — 5-10 лет, а между тем, например, надо за год выпустить аналог итальянской коробки, которая ставится почти на все экскаваторы-погрузчики мира, и таких ресурсов, как у итальянцев, у нас нет. Мы это сделали. Изучение чужого опыта — абсолютно нормальный путь. Подсматривают все — и японцы, и американцы: здравый смысл для всех одинаков.
        И ещё, да предприятие небольшое, но реальное, идет становление, идут разработки и внедрение. Вы почитайте статью выше, надо было станки-купили китайские, трудности с литейкой — сделали свою.

        #1311072
        • 0
          Нет аватара olegg16.01.26 01:03:26

          Так причем здесь коробка от львовского автобуса полувековой давности?

          #1311123
    • 1
      Нет аватара alexm15.01.26 11:35:50

      Ну и что из этого, Может и выпускали, но сегодня 2026 год, другое время, другая реальность. А там чужая страна, да и думаю завода уже нет, кому он нужен там.
      Новое предприятие, ну правда не совсем новое( В конце 80-х отец (Василий Владимирович Маньковский — основатель компании «КОМ «— прим. авт.) работал на КАМАЗе. К нему стекались запросы заводов спецтехники со всего советского блока стран на коробки отбора мощности, а в Челнах их не выпускали, и он ездил по профильным предприятиям страны просил сделать. Никто не хотел. Поэтому в 1990 году он занял у родственников денег, заказал на КАМАЗе литейную оснастку, корпуса коробок, шестеренки, валы и прочее. Собрали, отгрузили, получили оплату и завертелось.
      Собственные площади появились только в 2000 году: купили заброшенный автобусный парк — без стекол в окнах, с дырявыми крышами. Выгородили целлофаном углы и начали работать. Постепенно привели базу в порядок, в 2010 году начали покупать современные станки.
      Вот она реальность.
      Не согнулись, не убежали, работают. А ведь так и надо!
      У Вас другое мнение?

      #1311073