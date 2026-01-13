Российские инженеры сделали гидромеханическую коробку передач за год
В Татарстане разработали собственную гидромеханическую коробку передач для спецтехники. Её создали компании из Набережных Челнов и Елабуги. На работу ушёл примерно год.
Специалисты сделали картер, комплект шестерён и систему электронного управления. В проекте участвовали российские предприятия и партнёры из стран БРИКС. Разработка получила грант от агентства при правительстве Татарстана, о чем было рассказано в телеграмм канале.
Коробка передач прошла необходимые испытания и получила сертификат. Первый заказ — 200 штук — поступил от Елабужского автозавода. По оценкам, российскому рынку таких изделий нужно около 4 тысяч в год.
Комментарии 12