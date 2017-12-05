Бумажная фабрика в Калужской области ввела в строй новый цех

ПАО «Троицкая БФ» в г. Кондрово Калужской области ввело в строй новый цех по производству комбинированных бумажных материалов. Объем инвестиций в новое производство превысил 100 млн рублей.

В новом цехе на первом этапе его работы рассчитывают выпускать порядка 600 тонн комбинированных материалов в месяц. В цехе производят ламинированную бумагу, кашированную бумагу, силиконизированный пергамент.

Троицкая бумажная фабрика производит пергамент и влагопрочную бумагу для пищевой промышленности и фармацевтики. Продукция экспортируется в 58 стран мира. В 2017 году начались поставки на рынки Греции, Кувейта, Канады, Иордании, Саудовской Аравии, Чехии. Кроме того, из бумаги и пергамента фабрики производят упаковку для ресторанов быстрого питания, пакеты для упаковки хлебобулочных изделий в федеральных сетевых магазинах.

В 2016 году объем производства составил 25 896 тонн, в 2017 году ожидается увеличение почти на 2 000 тонн. На предприятии работают 492 человека.