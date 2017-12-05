Центр единоборств открыли в Тамбове

В Тамбове в микрорайне Радужный 5 декабря состоялось открытие спортивного комплекса Центр единоборств.

Новый спортивный объект состоит из гостиницы, дворца спорта, крытого футбольного манежа с полноразмерным футбольным полем (102×64 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи посадочных мест.

В составе Дворца спорта — универсальный спортзал, оснащенный трибунами на 820 мест, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой.

Рядом с ними расположился плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр.

Общая стоимость строительства комплекса составляет около 2,5 млрд. рублей. Из них чуть больше 1 млрд рублей выделено из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы».

Гостиница, стоимостью более 590 млн рублей, рассчитанная на 286 мест, построена за счет средств частного инвестора.

Инфраструктура Центра единоборств позволит принимать крупнейшие соревнования, в том числе международного уровня, по футболу, боксу, дзюдо, греко-римской борьбе, самбо и другим видам спортивных дисциплин.

Планируется, что спортивный комплекс станет домашней ареной профессиональной баскетбольной команды «Тамбов», примет волейбольные турниры различного уровня, манеж распахнет двери для тамбовских футболистов, станет тренировочной базой команд «Академии футбола.