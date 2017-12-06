Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило новые танки Т-80БВ

В соответствие с планом перевооружения подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) на современные образцы военной техники, камчатское соединение морской пехоты флота пополнилось новыми танками Т-80БВ.

Экипажи боевых машин уже прошли соответствующую теоритическую и практическую подготовку в учебных подразделениях и приступили к эксплуатации танков в условиях полигона.

Сегодня в рамках полевого выхода подразделений бригады морской пехоты на полигон Радыгино экипажи танков провели занятия по вождению новых боевых машин, осуществили пристрелку вооружения танка и выполнили практическую стрельбу штатным снарядом по различным мишеням. Объективный контроль за точностью выполнения боевых упражнений обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Ранее в камчатском соединении морской пехоты в тестовую эксплуатацию приняты порядка 10 новых бронетранспортеров БТР-82А. Планируется, что эти машины также в скором времени поступят на вооружение Береговых войск ТОФ.