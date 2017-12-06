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Армия и Флот

Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило новые танки Т-80БВ

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В соответствие с планом перевооружения подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) на современные образцы военной техники, камчатское соединение морской пехоты флота пополнилось новыми танками Т-80БВ.

Экипажи боевых машин уже прошли соответствующую теоритическую и практическую подготовку в учебных подразделениях и приступили к эксплуатации танков в условиях полигона.

Сегодня в рамках полевого выхода подразделений бригады морской пехоты на полигон Радыгино экипажи танков провели занятия по вождению новых боевых машин, осуществили пристрелку вооружения танка и выполнили практическую стрельбу штатным снарядом по различным мишеням. Объективный контроль за точностью выполнения боевых упражнений обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Ранее в камчатском соединении морской пехоты в тестовую эксплуатацию приняты порядка 10 новых бронетранспортеров БТР-82А. Планируется, что эти машины также в скором времени поступят на вооружение Береговых войск ТОФ.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12153736@egNews

Армия, ТОФ, Т-80БВ, БТР-82А
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    06.12.1711:08:37

    Я уже публиковал эту новость в личном блоге, но теперь есть официальное подтверждение…

    #983693
  • Alecsandr _ Alecsandr _
    06.12.1711:38:45

    новыми танками Т-80БВ

    Ну, не новыми, потому как эта модификация не выпускается еще со времен Союза. Просто откапиталили уже имеющиеся танки.

    #983708
    • Нет аватара абрамыч
      06.12.1711:45:57

      Если все поменяли -то это новые.

      #983716
      • Нет аватара Туляк
        06.12.1714:21:53

        Нигде не нашёл инфы, что их капиталили.Скорее уж с консервации — провели ТО, подкрасили и вперёд.

        #983783
  • dinis karabliov dinis karabliov
    06.12.1711:41:23

    Интересно,если не брать в внимание двигатели,он лучше украинского Оплота?

    #983710
    • Юрген Юрген
      06.12.1711:44:32

      По бумажным ТТХ «Оплот» лучше, а как по исполнению — х.з.

      #983715
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    06.12.1719:33:45

       

    #983921
  • Хаджимурат Дзагоев Хаджимурат Дзагоев
    06.12.1720:27:22

    А на фото точно Т-80БВ? Что-то он больше похож на Т-72Б3

    #983946
    • Юрген Юрген
      06.12.1720:30:23

      Т-72 и есть. Сайт минобороны, чего вы удивляетесь…

      #983950
  • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
    06.12.1721:02:03

    Вроде в Омске этими танками занимались,и не думаю,что просто покрасили

    #983977
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