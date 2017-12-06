Производители пластика запускают новые производства

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1. Компания «Интерпласт» (Вологда) 6 декабря сообщила о запуске оборудования для производства ПЭТ- листа методом плоскощелевой экструзии для компании «Технопроект» в Новосибирске. Специалисты «Интерпласт» произвели монтажные работы, запуск, обучение производственным процессам и выпуск продукции заданного качества.

Линия предназначена для производства однослойных или трёхслойных листов (средний слой из вторичного материала). Изделия прозрачные, без запаха, ударопрочные и термостабильные, так что ширино используются для коробки пища, лекарства, электрокомпонентов, поддона в микровойной печке.

После завершения сборки линия успешно прошла 30-дневное тестирование на заданных режимах в присутствии технических специалистов компании «Технопроект».

Компания «Интерпласт» (г. Вологда) — производитель промышленного оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс.

2. «Полимех» запустила комплекс по переработки ПЭТ-бутылок в Минске

Компания «Полимекс» (Москва) 4 декабря запустила комплекс по переработке ПЭТ-бутылок на територии Минска. Владельцами данного комплекса стала компания «Экорес». В состав комплекса входит более 15 единиц оборудования, что позволяет получать на выходе качественную ПЭТ-флексу с высокой производительностью до 600кг/ч.



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Компания «Полимех» занимается производством оборудования для переработки пластмасс с 1995 года. «Полимех» обладает современной производственной базой. Каждый агрегат создается по специальной технологии. Контроль происходит на каждом этапе производства. Инженеры «Полимех» сумели соединить в разработанных агрегатах высокую функциональность и простоту эксплуатации. Исследовательский отдел фирмы постоянно совершенствует создаваемые модели, перенимая опыт от зарубежных производителей и учитывая пожелания своих клиентов.

3. Группа «Полипластик» (Москва) 6 декабря сообщила о запуске производства нового вида труб — Мультитерм. Напорные трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II, предназначенные для транспортировки воды и других жидкостей при температуре до 80 °C. Выпускаются по ТУ 2248-053-73011750-2016, диапазон диаметров — от 16 до 1600 мм, рабочее давление — до 1,0 МПа.

Область применения труб Мультитерм — промышленные сети оборотного водоснабжения и канализации, технологические трубопроводы, системы нефтесбора и т. п. — сегменты, в которых коррозионная агрессивность сред, транспортируемых при повышенных температурах, не позволяет использовать традиционные стальные трубы. При этом новые трубы обладают всеми преимуществами труб из полиэтилена — коррозионной стойкостью, гибкостью, долговечностью и технологичностью монтажа. Сварка труб из PE-RT осуществляется при помощи стандартного оборудования по стандартным процедурам.

Первым крупным потребителем новой продукции стала компания «Тенгизшевройл», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Казахстана, совместное предприятие с участием нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil. Поставка была осуществлена в сотрудничестве с Атыраузским заводом полиэтиленовых труб и ТД СТЗ Арыстан. В рамках этого проекта 2017 году Климовский трубный завод изготовил около 10 км труб Мультитерм больших диаметров (630-1000 мм) для строительства технологических трубопроводов второй очереди нефтеперерабатывающего комплекса. Рабочая температура транспортируемых растворов — до 80 °C, давление — 6-8 бар. Важнейшими факторами, обусловившими выбор труб из PE-RT, стали отсутствие коррозии и зарастания трубопроводов, а также технологичность монтажа, позволяющая сократить сроки строительства.

Учитывая специфику сварочных работ на объекте, связанную с диаметрами труб и новым типом материала, специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК выезжали в Атырау для обучения сварщиков, участвующих в строительно-монтажных работах.

https://plastinfo.ru/information/news/35918_06.12.2017/

https://plastinfo.ru/info...on/news/35883_04.12.2017/