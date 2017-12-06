Сдано двенадцатое сухогрузное судно проекта RSD49 «Пола Севастиана»

5 декабря 2017 года Невский Судостроительно-Судоремонтный завод сдал свое десятое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 7150 тонн проекта RSD49 «Пола Севастиана» (строительный № 410) для судоходной компании «Пола Райз».

Контракты на строительство были подписаны в декабре 2016 между ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») и судоходной компанией ООО «Пола Райз».

Проект RSD49 разработан Морским Инженерным Бюро. «Пола Севастиана» стала двенадцатым, построенным по этому проекту, судном (10 — Невский завод, 2 — «Лотос»). Еще одно судно строится.

Суда проекта RSD49 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относится к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Особенностью судна (в отличии от всех остальных проектов «Волго-Дон макс» класса, созданных Морским Инженерным Бюро) является наличие большого среднего трюма длиной 52,0 м, который позволяет перевозить в прямых рейсах Европа — Каспий негабаритные проектные грузы, что должно существенно повлиять на совокупный финансовый результат работы.

Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.

Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.

Все трюмы выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки. Размеры грузовых трюмов 26,0×12,7 м (трюм N1), 52,0×12,7 м (трюм N2) и 27,3×12,7 м (трюм N3) при высоте 8,4 м.

Грузовые трюмы оборудованы складывающимися люковыми закрытиями типа «Folding» фирмы Карготек, обеспечивающими 100%-е раскрытие трюмов.

Скорость эксплуатационная составляет 11,5 узлов.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сСт. Запасы тяжелого топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами.

Движение и управляемость судна обеспечивается двумя винтами фиксированного шага диаметром 2500 мм и двумя рулями, носовым подруливающим устройством мощностью 200 кВт.

При проектировании судна широко использовались современные методы вычислительной гидродинамики, что позволило отыскать оптимальную комбинацию элементов движительно-рулевого комплекса и обводов корпуса, которая обеспечила достаточно высокие ходовые качества судна; обеспечить на режимах полного хода в грузу величины пропульсивного коэффициента свыше 0,6.

Автономность плавания в море составляет 20 суток.

Экипаж — 10 человек, мест — 12. Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года. Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 12,0 т/кв. м, а также на работу грейфером грузоподъемностью 16 т.

Головное судно проекта RSD49 «Нева-Лидер 1» (строительный № 401) было заложено 14.12.10. Спуск состоялся 20.05.12. Сдано 26.11.12.

Второе судно «Нева-Лидер 2» (строительный № 402) было заложено 20.04.11. Спуск состоялся 26.06.12. Сдано 12.11.12.

Третье судно «Нева-Лидер 3» (строительный № 403) было заложено 15.08.11. Спуск состоялся 10.10.12. Сдано 16.05.13.

Четвертое судно «Нева-Лидер 4» (строительный № 404) было заложено 24.10.11. Спуск состоялся 30.04.13. Сдано 15.07.13.

Пятое судно «Нева-Лидер 5» (строительный № 405) было заложено 20.12.11. Спуск состоялся 02.07.13. Сдано 11.09.13.

Шестое судно «Нева-Лидер 6» (строительный № 406) было заложено 18.05.12. Спуск состоялся 17.07.13. Сдано 29.10.13.

Седьмое судно «Нева-Лидер 7» (строительный № 407) было заложено 23.08.12. Спуск состоялся 18.10.13. Сдано 23.12.13.

Восьмое судно «Жiбек Жолы» (строительный № 408) было заложено 31.10.12. Спуск состоялся 12.07.16. Сдано 29.09.16.

Девятое судно «Атамекен» (строительный № 409) было заложено 15.01.13. Спуск состоялся 06.10.16. Сдано 08.06.17.