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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Новое судно заложили на верфи в Шлиссельбурге

Торжественная церемония закладки нового высокоскоростного лоцманского катера проекта 24320 состоялась сегодня, 4 июня, на производственной площадке «Марин Про Метал Ботс» в Шлиссельбурге, тосообщает РМРС.

Высокоскоростной лоцманский катер проекта 24320 будет построен «Марин Про Метал Ботс» по проекту «Форсс Технологии» для ФГУП «Росморпорт».

Судно предназначено для доставки и безопасной передачи с борта на борт лоцманов, перевозки и передачи на другие суда специального и производственного персонала в акватории порта, на рейдах или в море.

Техническое наблюдение за судном в постройке осуществляют специалисты Шлиссельбургского участка Балтийского филиала РС. Как пояснили специалисты РС, проектирование осуществлялось с учетом требований к судам с функцией самовосстановления из опрокинутого состояния. Такие суда обладают возможностью самовосстановления без каких-либо дополнительных действий при любом угле крена.

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Источник: www.korabel.ru

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