5 августа 2026 года на предприятии ОСК Невский судостроительно-судоремонтный завод состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогрузного судна проекта RSD59 «Архип Куинджи» класса «Волго-Дон макс». Судно строится по заказу лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг заказчику и предназначено для работы как на морских, так и на внутренних водных путях.

Новый сухогруз назван в честь русского художника-пейзажиста Архипа Куинджи и является пятым судном в серии проекта RSD59, реализуемой на производственной площадке Невского ССЗ. Спуск судна на воду завершает важный этап строительства на стапеле, дальнейшая его достройка и оснащение, наладочные работы и последующие испытания будут проводиться на достроечной набережной завода и далее на ходовых испытаниях.

Выступая на торжественной церемонии, директор Департамента гражданского судостроения ОСК Виталий Гвоздев поздравил заводчан и заказчика со знаменательным событием: «Сегодняшний спуск на воду современного сухогруза — результат вашего профессионализма, ответственности и слаженной работы всех служб и участков. Отдельно хочу отметить роль заказчика и поблагодарить за решение обновлять флот, опираясь на производственные мощности ОСК. Пусть судно, нареченное именем одного из самых ярких русских художников, украшает просторы наших рек, неся пользу во благо экономики нашей страны».

Судно предназначено для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов: генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Строительство серии многоцелевых сухогрузов проекта RSD59 на Невском судостроительно-судоремонтном заводе выполняется в рамках комплексной программы обновления флота российских грузоперевозчиков и развития внутренних водных путей. Такие суда позволяют повысить эффективность перевозки грузов, формируя устойчивую транспортную инфраструктуру для промышленности и аграрного сектора.

Участие лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» в проекте обеспечивает заказчикам доступ к современному флоту на основе гибких финансовых инструментов, что способствует серийному строительству судов, загрузке верфей и развитию судостроительной кооперации.