На Ростовской АЭС начался физический пуск энергоблока № 4

6 декабря в 19.53 специалисты эксплуатационных служб Ростовской АЭС успешно загрузили в реактор четвертого энергоблока первые тепловыделяющие сборки.

Тем самым начат этап физического пуска энергоблока. В программу этого этапа входят загрузка ядерного топлива, начало управляемой ядерной реакции и вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физического пуска определяются характеристики, необходимые для эксплуатации реактора.

За этапом физического пуска следует этап энергетического пуска, на котором начинается выдача новым атомным блоком электроэнергии в сеть.

Накануне было получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 4. Программа физпуска рассчитана на 25 дней, после начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск блока, проинформировал директор РоАЭС Алексей Сальников. До физпуска на энергоблоке № 4 были проведены необходимые испытания, все оборудование проверялось на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

На энергоблоке № 4 будет эксплуатироваться реакторная установка типа ВВЭР-1000 — такая же, как и на трех работающих блоках. По данным экологического мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС, при эксплуатации действующих энергоблоков станции негативное воздействие радиационных и нерадиационных факторов на население и окружающую среду практически не обнаружимо и не превышает фоновых значений.

Как ранее заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, инвестпрограмма на строительство энергоблока составила 17 млрд. рублей на 2017 год.

По словам представителя Росэнергоатома опыт строительства атомных объектов, реализованный на самой южной из российских АЭС, «является поистине уникальным». «Это беспрецедентный случай: Ростовская АЭС — единственная атомная станция в современной России, которая за 7 лет запустила на одной площадке три энергоблока (в 2010 году — № 2, в 2015 — № 3, теперь — № 4)», — цитируется в сообщении.

С вводом четвертого блока комплекс Ростовской АЭС будет полностью завершен. Это позволит донской генерации увеличить объемы транспортировки электроэнергии в регионы страны, в том числе и на юг России,

Ростовская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. На блоке № 4 также будет эксплуатироваться реактор ВВЭР-1000.