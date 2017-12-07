Дан старт работе новой электроподстанции «Угольная-2» на Третьей очереди «Восточного Порта»

Новая двухтрансформаторная электроподстанция мощностью 32 мВт построена в рамках крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди «Восточного Порта». Она обеспечивает основное питание Третьей очереди и резервное питание действующего угольного комплекса «Восточного Порта» в Приморском крае.

При проектировании и строительстве «Угольной-2» использованы передовые российские энергосберегающие технологии и современные материалы отечественного производства.

«С вводом в эксплуатацию Третьей очереди увеличится потребность „Восточного Порта“ в электроэнергии, ведь его грузооборот вырастет почти вдвое. „Угольная-2“ дополнила действующие мощности по подаче электричества. Две электроподстанции полностью обеспечивают потребности „Восточного Порта“ в электроэнергии даже с учетом значительного роста грузооборота», — рассказала первый заместитель генерального директора, коммерческий директор «Управляющей портовой компании».

Комплекс объектов электроподстанции расположен на площади 1,5 га. Строительство было завершено в рекордные сроки — всего за полгода. Для технологического присоединения к действующей подстанции «Восточного Порта» была протянута воздушная высоковольтная линия 35 кВ общей длиной 1,8 км. Все процессы на «Угольной-2» полностью автоматизированы.

АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) ─ крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Прогнозируемый грузооборот порта в 2017 году составил 24 млн тонн угля — пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. С момента основания порта на его причалах было отгружено 400 млн тонн угля, обработано 6,8 млн вагонов, под погрузку принято 28,3 тыс. судов. За последние 10 лет «Восточный Порт» отгрузил более 200 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.

«Восточный Порт» ─ порт свободного доступа, открытый для всех производителей угля. Наращивание грузооборота остается одной из основных целей работы порта при повышении качества предоставляемых услуг: обеспечение бесперебойной цепочки поставки и отгрузки на наиболее эффективные типы судов для формирования новых маршрутов поставок. Для сохранения экологии региона в «Восточном Порту» работает собственная аккредитованная экологическая лаборатория. В ежедневном режиме проводится экологический мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, измерение радиационного фона.

В «Восточном Порту» реализуется крупнейший в Приморском крае частный портовый инвестиционный проект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот порта вырастет до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».

ООО «Управляющая портовая компания» — крупнейший угольный портовый холдинг России с прогнозируемым объемом перевалки 48 млн тонн по итогам 2017 года, что составляет более трети российского морского экспорта угля. Уголь отгружается в страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

К 2019 году общий годовой грузооборот специализированных морских угольных портов под контролем «Управляющей портовой компании» превысит 56 млн тонн. «Управляющая портовая компания» является единым исполнительным органом крупнейших специализированных угольных портов России с высокотехнологичной перевалкой угля — АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. Усть-Луга, Ленинградская область).

За время управления грузооборот «Восточного Порта» вырос более чем на 60% и прогнозируется на уровне 24 млн тонн в 2017 году. В 2010-2017 годах проведена оптимизация производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления оборудования порта. В «Восточном Порту» реализуется крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке России по строительству Третьей очереди угольного порта. После ввода Третьей очереди в эксплуатацию годовая пропускная способность АО «Восточный Порт» возрастет до 40 млн тонн в 2019 году.

Проект реализуется на средства портового холдинга без привлечения государственного финансирования. В 2016 году «Управляющая портовая компания» получила в управление морской угольный терминал АО «Ростерминалуголь». По итогам 2017 года перевалка угля в АО «Ростерминалуголь» прогнозируется на рекордном уровне 24 млн тонн.

«Управляющая портовая компания» реализует проект развития и технического перевооружения АО «Ростерминалуголь». Специализированные угольные порты в составе холдинга оснащены лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля. В АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» используется крытое оборудование: вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, ветрозащита для вагонов, конвейеры, стакеры/реклаймеры, судопогрузочные машины, трансбордеры, крытые пересыпные станции, а также дополнительные меры защиты (аспирационные системы, системы «сухого тумана», водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, снегогенераторы, тепловизоры, беспилотники).