Молочный комплекс на 4600 голов открылся в Тюменской области

Состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного в селе Усть-Ламенка Голышмановского района. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс.литров в год.

Строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года. Его стоимость составила 5,6 млрд рублей. Создано более 250 новых рабочих мест.

В структуру комплекса входят 5 больших коровников для содержания основного стада, коровник с родильно-сухостойным отделением, 3 корпуса для содержания телок случного возраста и нетелей, 5 крытых зданий телячьей деревни для содержания телят молочного периода, а также 4 корпуса для выращивания телки с 5 до 12 месяцев. На комплексе создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения кормов.

Завоз скота голштино-фризской породы был начат в декабре 2016 года. Животные из Германии, Дании и Голландии завозились равномерными партиями по заранее установленному графику. Комплектация поголовья была завершена в сентябре 2017 года, и в настоящее время на комплексе находятся 5350 голов. Первое молоко было получено на новой ферме в марте текущего года, а с мая начались его поставки на Ялуторовский молочный комбинат, принадлежащий компании Danone.

ГК «Дамате» с 2014 года активно занимается растениеводческой деятельностью в регионе, под ее управлением находятся около 12 тыс. га земли. На комплексе уже создан запас кормов, рассчитанный минимум на 18 месяцев.