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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Молочный комплекс на 4600 голов открылся в Тюменской области

  •  © www.acdamate.com

Состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного в селе Усть-Ламенка Голышмановского района. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс.литров в год.

Строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года. Его стоимость составила 5,6 млрд рублей. Создано более 250 новых рабочих мест.

В структуру комплекса входят 5 больших коровников для содержания основного стада, коровник с родильно-сухостойным отделением, 3 корпуса для содержания телок случного возраста и нетелей, 5 крытых зданий телячьей деревни для содержания телят молочного периода, а также 4 корпуса для выращивания телки с 5 до 12 месяцев. На комплексе создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения кормов.

  •  © t-l.ru

Завоз скота голштино-фризской породы был начат в декабре 2016 года. Животные из Германии, Дании и Голландии завозились равномерными партиями по заранее установленному графику. Комплектация поголовья была завершена в сентябре 2017 года, и в настоящее время на комплексе находятся 5350 голов. Первое молоко было получено на новой ферме в марте текущего года, а с мая начались его поставки на Ялуторовский молочный комбинат, принадлежащий компании Danone.

ГК «Дамате» с 2014 года активно занимается растениеводческой деятельностью в регионе, под ее управлением находятся около 12 тыс. га земли. На комплексе уже создан запас кормов, рассчитанный минимум на 18 месяцев.

  •  © t-l.ru
  •  © acdamate.com
  •  © acdamate.com
http://www.acdamate.com/damate-otkryla-molochnyy-kompleks-na-4600-golov-v-tyumenskoy-oblasti

Тюменская область, животноводство, производство молока, сельское хозяйство, КРС
  • Данила Романов Данила Романов
    07.12.1715:10:57

    Радует, что у нас в молочке появляются крупные компании, которые быстро развиваются. Создали шаблон и быстро возводят новые комплексы.

    Например, Эконива.

    2015 — 180 000 тонн

    2016 — 220 000

    2017 — 300 000

    2018 — 400 000 (по моим прикидкам)

    2019 — 550 000 (по моим прикидкам)

    #984297
  • Александр Скориков
    07.12.1716:19:10

    А каруселька-то от Вестфалии…

    #984320
  • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
    07.12.1718:36:57

    За молочку всегда +.Больше таких комплексов нужно,дабы перекрыть импорт.Россия должна не только обеспечивать себя молоком и молочными продуктами,но и экспортировать их.

    #984356
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