В Тюменской области открылся животноводческий комплекс на 600 голов

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В селе Бархатово Исетского района открылся животноводческий комплекс с увеличением мощности на 600 голов крупного рогатого скота.

Собственником было принято решение проектировать реконструкцию этой фермы, которая позволит нам из 650 голов коров получить 1300-1400 голов. Проектирование и организация строительства предусматривала обеспечение всеми необходимыми коммуникациями, оборудованием, в частности построена новая современная система утилизации навоза, очистная система воды, система вентиляции, построены 2 новых молочных блока с новым доильным оборудованием.

ООО «Приисетье» входит в структуру ООО «Управляющая компания АРСИБ АГРО». АРСИБ АГРО — это компания занимающая лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. Основные направления деятельности: животноводство и растениеводство. Животноводческие комплексы «АРСИБ Агро» производят молочную и мясную продукцию, которая состоит из натуральных компонентов. Только после успешного прохождения всех этапов контроля продукция поступает в продажу и становится доступной для потребителей.

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