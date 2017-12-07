В Кабардино-Балкарии введён в эксплуатацию селекционно-семенноводческий центр

В с. Псынадаха Зольского района Республики Кабардино-Балкария сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр «Юг-Сервис» по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн. Стоимость объекта составляет 134 млн. рублей.

Центр начали строить в 2015 году. В этом году он запущен в эксплуатацию. Предприятие занимается производством гибридных семян — в основном кукурузы сорта «Машук. Работа проводится на полях площадью 110 гектаров.

«В текущем году мы вырастили около 2 тыс. тонн семян гибрида кукурузы «Машук». Уже 150 тонн готовы отправить в Красноярский край; они адаптированы к их условиям, из нашей кукурузы красноярцы вырастят сырье на силос. Также мы будем поставлять семена в Башкирию, Татарстан, всего в пять федеральных округов страны, а также в Казахстан и Белоруссию», — сообщил генеральный директор Центра Мухамед Шебзухов. По его словам, на полную мощность — 5 тыс. тонн семян гибридов кукурузы — предприятие выйдет в следующем году.

Выращенное зерно калибруют, обрабатывают химикатами и фасуют на месте. Есть на предприятии и своя лаборатория. На предприятии работает 21 человек. В планах запуск собственной обучающей базы.