Компания «ЭФКО» расширяет свой селекционно-генетический центр

Белгородская группа компаний «Эфко» объявила о создании на базе Инновационного Центра «Бирюч-Новые технологии» Центра молекулярно-клеточных технологий, который будет заниматься геномной селекцией в растениеводстве и животноводстве, а также клеточными технологиями медицинского назначения.

Общие инвестиции в строительство и развитие Инновационного Центра «Бирюч-НТ» в ближайшие годы достигнут более 1,5 млрд рублей.

Новый центр включает в себя такие подразделения, как селекционно-генетические центры растениеводства и животноводства, научно-производственную лабораторию биомедицинских клеточных продуктов, клинико-диагностическую лабораторию и криобанк.

Основной задачей центра в ближайшие годы будет селекция высокоурожайных и высокобелковых сортов сои, пригодных для посева в Черноземье, и создание технологии ускоренного выведения КРС с высокой племенной ценностью.

Помимо этого, центр будет работать над препаратами на основе стволовых и специализированных клеток. Генеральный директор «Бирюч-НТ» Татьяна Санина добавила, что в среднесрочной перспективе центр может заняться селекцией для племенного свиноводства и птицеводства.

Компания «ЭФКО» входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, занимает лидирующие позиции в переработке масличных, производстве растительного масла, майонеза, кетчупа и йогурта. Является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла. Брендовая продукция компании выпускается под такими широко известными торговыми марками, как «Слобода» и Altero, которые неоднократно отмечались Государственным знаком Качества. Производственные активы Группы расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан. Экспорт продукции осуществляется в более 50 стран мира. По итогам 2016 года выручка компании составила 106,9 млрд. рублей.