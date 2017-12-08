Новое прессовое оборудование запущено в Красноярском крае

На Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ) запущен в эксплуатацию новый прессовый комплекс по производству продукции из легко- и труднодеформируемых сплавов.

Пресс произведен испанской компанией Gia и является одним из самых мощных в прессовом производстве КраМЗ. Он обладает колоссальным усилием в 45МН, т. е. его давление на 1 см2 металла достигает 45 тонн. Масштаб комплекса не менее впечатляющий — в общей сложности он занимает около 3000 м2 площади цеха. Во всем мире насчитывается менее десяти подобных прессов. Прессовый комплекс на КраМЗ — уникальный, поскольку он может совмещать одновременно два метода прессования: прямое и обратное, оснащен закалочным устройством.

При переходе с одного метода на другой, работа персонала сведена к минимуму, так как одновременно применяются два вида пресс-штемпеля, что не требует их монтажа и демонтажа в процессе прессования. Это позволяет прессовать изделия как из твердых сплавов с индивидуальным прессованием каждого изделия, так и из мягких сплавов непрерывным методом (слиток за слитком). Иными словами, прессовый комплекс с усилием 45МН — единственное на КраМЗ оборудование, на котором прутковая и профильная продукция разнообразной номенклатуры непрерывно проходит практически весь цикл своего появления: от слитка до готового изделия, которое останется только упаковать и отправить заказчику. Все это обеспечивает безупречное качество выпускаемой продукции.

— Мощность пресса по объему производительности составляет более 450 тонн продукции в месяц — говорит генеральный директор КраМЗа. — Одно из новых направлений применения изделий — строительство пешеходных алюминиевых мостов. Такие в будущем появятся на ул. 9 Мая и ул. Партизана Железняка.

Прессовое производство КраМЗа является относительно чистым и безотходным — оборудование не источает опасных выбросов в атмосферу. Новый пресс — не исключение: современные разработки, которые применены при проектировании и сборке пресса, позволяют с уверенностью сказать, что в процессе работы новое оборудование не наносит урон экологии Красноярска.