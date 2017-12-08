Росатом представил инновационные разработки в области медицины на выставке Здравоохранение-2017



Стенд Росатома на выставке Здравоохранение-2017

© atomexpo.com

Предприятия Росатома представили инновационные разработки медицинской техники и изделий на выставке «Здравоохранение-2017», которая проходит в Москве с 4 по 8 декабря 2017 года.

В объединённой выставочной экспозиции научного дивизиона госкорпорации «Росатом» принимают участие «Русатом Хэлскеа» и институты научного дивизиона Росатома — АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», АО «НИИграфит», АО «Гиредмет» и АО «ГНЦ НИИАР».

ФЭИ демонстрирует микроисточники с йодом-125 для брахитерапии рака предстательной железы, генераторы рения и технеция (предназначены для получения изотопов и радиофармпрепаратов на их основе непосредственно в медицинских учреждениях), а также офтальмоаппликаторы, которые применяют для органосохранных методов лечения сложных онкологических заболеваний органов зрения.

НИИАР представил производство радиоизотопной продукции, используемой в ядерной медицине. Технологии производства некоторых радиоизотопов (например, гадолиния-153, кадмия-109, калифорния-252, никеля-63, стронция-89) защищены патентами и собственными ноу-хау научного центра. Сегодня НИИАР — первый по ассортименту и второй по объёму поставщик изотопной продукции в России.

НИИ НПО «ЛУЧ» представил миниатюрный рентгеновский источник для диагностики и терапии онкологических заболеваний.

НИИграфит демонстрирует уникальные биосовместимые эндопротезы и дренажи, созданные на основе углерода. Свойства материалов позволяют проводить доработку размеров имплантов непосредственно во время операций с использованием обычных хирургических инструментов. Ещё одна инновационная разработка НИИграфит — атравматическая повязка «Карпема», применение которой способствует быстрому восстановлению кожного покрова без рубцов.

Научно-исследовательский институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» представил свои разработки в области функциональных материалов для ПЭТ.

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2017» — самое масштабное событие в нашей стране в сфере охраны здоровья. Неделя объединяет две крупные международные выставки — «Здравоохранение-2017» и «Здоровый образ жизни-2017». В этом году в них принимают участие более 900 экспонентов из всех федеральных округов России и 30 стран.