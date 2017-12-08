Производство изостатического графита началось в Челябинской области

Уникальное для России производство открылось на челябинской площадке компании «Донкарб Графит». Теперь здесь производят основу для материалов будущего, из которых делают полупроводники, ракеты, реакторы атомных электростанций и солнечные батареи. Прежде изостатический графит особых марок производили исключительно за границей. В Челябинске запустили новую линию пекопропитки, предназначенную для производства этого уникального материала для наукоемких отраслей.

Участок пекопропитки обошёлся группе «Энергопром» («Донкарб Графит» входит в её состав) в 300 миллионов рублей. Во всё производство изостатического графита за пять лет инвестировано 1,3 миллиарда рублей. Модернизирован смесильно-прессовый участок — запущены современная компаундирующая линия, мельничные комплексы, а также обжиговые отделения — печи с выкатным подом, поставляемые компанией Tenova Core.

В следующем году компания намерена нарастить мощности по производству изостатического графита до 400 тонн в год. Также в планах — выпустить первые 70 тонн изостатического графита новой марки ИГ-175 — ещё более высокой плотности и прочности. А при запуске второй очереди проекта будет установлен второй автоклав.

— Теперь мы готовы заменить качественным отечественным продуктом аналоги из Японии, США, Германии и Китая, — рассказал директор «Донкарб Графит». — И это не предел. Предприятие осваивает ряд перспективных направлений. Идёт научно-исследовательская работа по освоению новых видов продукции и расширению рынка сбыта в перспективных направлениях отечественной промышленности.

Кстати, всё новое оборудование обеспечивает максимальную защиту окружающей среды, что весьма актуально для Южного Урала.

Группа «Энергопром» (ЭПМ) — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. До половины продукции экспортирует в 50 стран мира. В группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода — Челябинский, Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» с площадками в Новочеркасске и Челябинске.

ООО «Докарб Графит» — единственный производитель реакторного графита в стране (доля реализации 64%) и продукции из силицированного графита по Гособоронзаказу (4%). Предприятие основано 2008 году (новочеркасская площадка), в 2010 образован филиал в Челябинске. Здесь трудится 600 сотрудников.

Основные потребители продукции предприятия — крупные российские компании в таких отраслях, как атомная энергетика, металлургия, машиностроение, нефте- и газодобыча, химическая промышленность.