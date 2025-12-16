Группа «Эл 6» открыла импортонезависимое производство продуктов из высокоплотного графита
Челябинский завод Группы «Эл 6» первым в стране запустил полный цикл производства продуктов из высокоплотного российского графита. Пилотные партии прошли тестирование на другом предприятии.
Группа «Эл 6» сейчас изготавливает 16 видов конструкционного графита. Наиболее подходящий по характеристикам выбрали для запуска нового производства. Пилотными продуктами стали кристаллизаторы и графитовые мешалки. Первые используются для машин непрерывного литья заготовок, производства катанки и труб. Вторые необходимы для установок дегазации, удаляющих газы и неметаллические включения из жидкого металла в процессе очищения алюминия и меди.
Тестировали продукцию на одном из заводов в Каменск-Уральском (Свердловская область). Челябинское предприятие вскоре начнет продажу новых товаров, в будущем планирует включить их и в экспортную программу. Линейка комплектующих из высокоплотного графита будет расширяться.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0