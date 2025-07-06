В Челябинске запущено производство полимерных сепараторов для РЖД

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ООО «Профит Центр Плюс» (ПЦП) запустило в Челябинске полностью локализованное производство полимерных сепараторов для подшипников.

Они применяются в узлах конических, буксовых, роликовых подшипников в конструкции локомотивов магистральных железных дорог.

Ранее эти детали закупали у шведских производителей, в первую очередь, у компании SKF.

Запущенное производство позволит предприятию нарастить ежегодный выпуск комплектующих с 8256 единиц в 2025 году до 35856 единиц в 2026, что составит около 25-30% всего отечественного рынка производства сепараторов для подшипников с возможностью в дальнейшем увеличить этот показатель до 60%.

Средства льготного займа ФРП компания вложила в закупку оборудования, в том числе покупку инжекционно-литьевой машины, бункер сушилки с установочной рамой и магнита уловителя металла, двух автозагрузчиков и термостата.

При изготовлении сепаратора подшипников ПЦП использует двухстадийный способ изготовления и обрабатывает поверхность изделия высокочастотным разрядом, что значительно повышает долговечность и надёжность сепаратора.

Основные покупатели — ТрансПриводТверь, ТЕК-Ком-Производство. Также сепаратор будет необходим при реализации проекта первой в России ВСМ.

ООО «Профит Центр Плюс» — разработчик, производитель и поставщик запасных частей для тягового и подвижного состава железных дорог России и стран СНГ, производитель железнодорожного и трамвайного оборудования. Компания основана в 2015 году и специализируется на разработке эффективных технических решений, а также производстве запасных частей для железнодорожного транспорта. Вся продукция предприятия не имеет аналогов в России, запатентована и производится на основании лицензионных договоров.

Сообщение подготовлено совместна с камрадом Лес

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