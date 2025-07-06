В Челябинске запущено производство полимерных сепараторов для РЖД

В Челябинске запущено производство полимерных сепараторов для РЖДСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Профит Центр Плюс» (ПЦП) запустило в Челябинске полностью локализованное производство полимерных сепараторов для подшипников.
Они применяются в узлах конических, буксовых, роликовых подшипников в конструкции локомотивов магистральных железных дорог.
Ранее эти детали закупали у шведских производителей, в первую очередь, у компании SKF.
Запущенное производство позволит предприятию нарастить ежегодный выпуск комплектующих с 8256 единиц в 2025 году до 35856 единиц в 2026, что составит около 25-30% всего отечественного рынка производства сепараторов для подшипников с возможностью в дальнейшем увеличить этот показатель до 60%.
Средства льготного займа ФРП компания вложила в закупку оборудования, в том числе покупку инжекционно-литьевой машины, бункер сушилки с установочной рамой и магнита уловителя металла, двух автозагрузчиков и термостата.
При изготовлении сепаратора подшипников ПЦП использует двухстадийный способ изготовления и обрабатывает поверхность изделия высокочастотным разрядом, что значительно повышает долговечность и надёжность сепаратора.
Основные покупатели — ТрансПриводТверь, ТЕК-Ком-Производство. Также сепаратор будет необходим при реализации проекта первой в России ВСМ.
ООО «Профит Центр Плюс» — разработчик, производитель и поставщик запасных частей для тягового и подвижного состава железных дорог России и стран СНГ, производитель железнодорожного и трамвайного оборудования. Компания основана в 2015 году и специализируется на разработке эффективных технических решений, а также производстве запасных частей для железнодорожного транспорта. Вся продукция предприятия не имеет аналогов в России, запатентована и производится на основании лицензионных договоров.
Сообщение подготовлено совместна с камрадом Лес
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Российский бульдозер для карьерных работ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/G7u0_lWe7dIБульдзер DR-1...ила тяги (толкания грунта), следовательно производится больший объем работ.
-
Цех по производству промышленных роботов открылся в Челябинске
Новый цех по производству промышленных роботов оборудовали на баз...азначены для обслуживания рабочих центров — станков, конвейеров.
-
В Магнитогорске открыто производство крепежных изделий
«ММК-МЕТИЗ», входящий в Группу ММК, запустил новое произво...ромышленности (ФРП) на приобретение высокотехнологичного оборудования.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Kотенко Cергей