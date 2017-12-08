В Калининградской области создается первый плодово-ягодный питомник

Проект компании «Калининградский плодопитомник» реализуется в несколько этапов с 2017 по 2019 годы. .

Этой осенью в Черняховском городском округе уже заложено около 10 гектаров, общая площадь питомника составит 23 гектара.

Планируется, что питомник будет ежегодно производить около 200 тысяч саженцев плодовых культур (яблони, груши, сливы, вишни, черешни) и более миллиона саженцев ягодных культур (малины, клубники, голубики, ежевики).

Закладкой питомника в Черняховском округе формируется плодово-ягодный кластер. Он включает питомник по производству саженцев, первый в регионе промышленный сад (заложен осенью 2013 года) и специализированное хранилище для яблок.

«Когда в Калининградской области началась реализация программы по развитию садоводства, в регионе не было ни одного хозяйства по производству саженцев. Их приходилось покупать за границей. Развитие садоводства в регионе продолжается, это требует постоянного обновления, то есть должен быть питомник», — сказал учредитель плодопитомника Сергей Чечулин.

Создание питомника позволит заложить основы обеспечения калининградских садоводов саженцами плодовых и ягодных культур собственного производства. По планам площадь промышленных плодово-ягодных насаждений в регионе в 2020 году превысит тысячу гектаров.