Добавить статью
Детские сады и школы

Новое здание для сельской школы открыто в Якутии

  •  © ysia.ru

Состоялось открытие нового здания школы в селе Хонуу Момского улуса, строительство которого началось в 2014 г. Объект рассчитан на 320 учеников.

Общая стоимость объекта — около 700 млн рублей. Также школе было выделено учебно-лабораторное оборудование.

На первом этаже здания расположились учительская, кабинет истории, швейный класс и другие. На втором — кабинеты географии, информатики, химии, медицинский кабинет. Школа оснащена актовым и спортивным залами, есть столовая. Пространство получилось очень красочным, украшено витражами и узорами с якутскими мотивами.

  •  © ysia.ru

В Якутии в настоящее время действует 651 общеобразовательное учреждение. Только в этом году на строительство новых и реконструкцию действующих школ выделено более 1,6 миллиарда рублей.

  •  © ysia.ru
  •  © ysia.ru

А вот так выглядела старая, построенная в 1957 году школа, в которой до сегодняшнего дня проходили занятия.

  •  © ysia.ru
http://ysia.ru/glavnoe/novoselem-raduet-zima-uchashhiesya-i-pedagogi-srednej-shkoly-sela-honuu-pereehali-v-sovremennoe-zdanie/

Якутия, новая школа
  • obormot obormot
    09.12.1712:11:46

    Ничего себе «сельская»…

    Такой школе большой город может позавидовать.

    #984911
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,