Новое здание для сельской школы открыто в Якутии

Состоялось открытие нового здания школы в селе Хонуу Момского улуса, строительство которого началось в 2014 г. Объект рассчитан на 320 учеников.

Общая стоимость объекта — около 700 млн рублей. Также школе было выделено учебно-лабораторное оборудование.

На первом этаже здания расположились учительская, кабинет истории, швейный класс и другие. На втором — кабинеты географии, информатики, химии, медицинский кабинет. Школа оснащена актовым и спортивным залами, есть столовая. Пространство получилось очень красочным, украшено витражами и узорами с якутскими мотивами.

В Якутии в настоящее время действует 651 общеобразовательное учреждение. Только в этом году на строительство новых и реконструкцию действующих школ выделено более 1,6 миллиарда рублей.

А вот так выглядела старая, построенная в 1957 году школа, в которой до сегодняшнего дня проходили занятия.