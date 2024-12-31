В Якутске открылся новый современный корпус школы № 29

© yakutia-daily.ru

Новый трехэтажный просторный школьный корпус, площадью более восьми тысяч квадратных метров, рассчитан на то, что здесь будут учиться 350 человек в одну смену.

На первом этаже здания расположились блок начальных классов (четыре класса вместимостью по 25 учащихся), медблок, кабинет психолога, блок помещений для изучения технологий и трудового обучения, столовая на 312 мест с умывальной зоной и пищеблоком.

На втором этаже есть два компьютерных класса, лингафонные кабинеты, классы русского языка и литературы, истории и обществознания, черчения и рисования, химии, а также актовый зал на 224 места и современный спортзал.

На третьем этаже расположились кабинеты математики, ОБЖ, географии, биологии с общей лаборантской, физики и астрономии, группа помещений по художественному воспитанию.

Благодаря нацпроектам и программам развития Дальнего Востока в регионе за шесть лет построено 171 учреждение образования, в том числе 75 школ и 81 детсад. В 2025 году в Якутии должны ввести в эксплуатацию ещё 13 школ.

Видеорепортаж

В процессе строительства:

© yakutia-daily.ru

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