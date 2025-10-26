В Якутске открылась самая большая школа региона
В Якутске торжественно открыли новую школу № 40 — самое крупное образовательное учреждение в Якутии. Здание площадью 17,2 тыс. кв. м рассчитано на 990 учеников. Объект возведён в рамках национального проекта «Образование».
Стоимость объекта — 2,2 млрд рублей.
Новая школа позволит разгрузить близлежащие образовательные учреждения и даст возможность детям учиться ближе к дому. Внутри здания расположены учебные классы, современные спортивные и игровые площадки, футбольный стадион с беговой дорожкой и трибунами, площадки для волейбола и баскетбола, а также зелёные зоны для отдыха.
Образовательное учреждение сформировало предпрофильные и профильные классы, включая математический, медицинский, педагогический, инженерный и естественно-научный профили.
