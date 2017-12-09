В Севастополе начали строить самый сложный участок трассы «Таврида»

На границе Севастополя и Бахчисарайского района Республики Крым началось строительство седьмого участка федеральной трассы «Таврида».

Седьмой участок автодороги будет начинаться с транспортной развязки в районе памятного знака «Севастополь» и заканчиваться на президентской трассе в районе Инкермана. Трасса пройдёт мимо посёлка Верхнесадовое, через два моста и лесной массив.

На первой двухуровневой транспортной развязке седьмого участка федеральной трассы «Таврида» начала работать тяжёлая строительная техника. На всём протяжении будущей автодороги ведётся расчистка от деревьев полосы отвода. Закончена проверка на наличие взрывоопасных предметов.

Рядом, у села Верхнесадовое, возводится строительный городок на 400 человек.

Длина севастопольского участка составит 13,25 километра, стоимость — 11,969 млрд. рублей.

— Вся разрешительная документация получена, строительство ведется под контролем Ростехнадзора, — рассказал представитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. — На всем протяжении трассы завершен поиск взрывоопасных предметов, ведутся археологические работы на более чем 20 объектах, получен билет на вырубку зеленых насаждений.

На территории Севастополя «Таврида» пройдет через горно-лесную местность и не затронет населенные пункты — такое решение было принято после того, как жители Верхнесадового и других сел попросили не строить оживлённую трассу возле их домов.Севастопольский участок «Тавриды» начнется от действующей автодороги Симферополь — Севастополь, пройдет мимо сел Пироговка и Фронтовое и затем по лесному массиву выйдет на объездную «президентскую» дорогу в районе полигона ТБО. Дорожникам предстоит построить двухуровневую транспортную развязку, путепровод через дорогу Верхнесадовое — Красный мак, мост длиной 292 метра через реку Бельбек и железнодорожные пути, а в конце участка — разворотную петлю.

По оценке представителя компании-подрядчика, это самый сложный участок «Тавриды» — строителям предстоит делать насыпи высотой до 20 метров и срезать такой же высоты скалы. Всего предстоит провести выемку 2,8 миллиона кубических метров грунта, из которых 2,5 миллиона используют для создания насыпей.

— Это интересный и сложный объект, что обусловлено горным рельефом, — говорит Иван Казаков, начальник строительного управления ЗАО «ВАД», ответственный за севастопольский участок трассы. — В рамках строительства «Тавриды» объектов такой сложности больше нет. Под дорогой будет уложено более 20 металлических труб, построена инженерная защита от геологических процессов в местах высоких насыпей и глубоких выемок.

Он рассказал, что строительные работы в полную силу начнутся по окончании зимы и будут идти круглосуточно.

По территории Севастополя пройдет и еще один, восьмой участок «Тавриды». Для него сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

Трасса «Таврида», которая свяжет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь и Севастополь, строится за счет средств федеральной целевой программы развития полуострова. Пуск движения намечен на сентябрь 2020 года.