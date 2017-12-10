Фабрика «Спартак» открыла в Башкирии новый участок по заготовке верха обуви

22 ноября 2017 года обувная фабрика «Спартак» открыла в городе Октябрьском Республики Башкортостан обособленное подразделение — участок по заготовке верха обуви. Новый участок позволит компании более оперативно отвечать на потребности рынка.

«В последний год раскройно-заготовительный цех стал узким местом фабрики. Мощности цеха не успевали за ростом спроса, в основном из-за сложностей с подбором рабочих кадров, и мы были вынуждены отказываться от части клиентских заказов», — говорит директор производственного комплекса ОФ «Спартак» Олег Кыльчик.

Новый участок «Спартака» в Октябрьском открылся на базе бывшего цеха по пошиву детской обуви из искусственных материалов одной из российских фабрик. Узнав о том, что владельцы приняли решение о закрытии цеха, руководство «Спартака» оперативно отреагировало на данную информацию, и костяк кадров удалось сохранить. В Октябрьский было отправлено дополнительное технологическое оборудование, группа слесарей-наладчиков и технологов. На переналадку и загрузку участка, обучение и адаптацию сотрудников потребовалось чуть больше месяца. Первые партии заготовок верха из натуральной кожи уже успешно прошли процедуры входного контроля и поступили в цех сборки обуви «Спартака».

Как ожидается, к апрелю 2018 года месячная мощность заготовочного участка достигнет 4500 пар коллекции «Осень-Зима» и 5800 пар коллекции «Весна-Лето», что позволит «Спартаку» справиться с растущим спросом и обеспечить максимальное выполнение клиентских заказов.

Обувная фабрика «Спартак» основана в 1916 году в Казани. Предприятие занимается пошивом обуви из натуральных материалов и развивает собственную розницу. На сегодняшний день розничная сеть «Спартак» насчитывает 60 магазинов и охватывает восемь регионов России.