В Олёкминском районе Якутии открылась новая ферма на 240 голов и телятник
9 декабря в Олёкминском районе Якутии открылся новый коровник на 240 голов и телятник на 100 мест.
Вторую очередь Амгино-Олекминской фермы построили недалеко от старых ферм в пос. Белькей.
К ферме подведена дорога, электричество, вода. Подрядчиком строительства является ООО «Строймонтаж-2002». Сметная стоимость нового объекта составляет 106 млн. рублей.
Одновременно открылся новый телятник на 100 мест в пос. Юнкюр. Работа велась хозспособом, стоимость строительства составили 8 млн. рублей из собственных средств. Объект был возведён за полгода.
-
- Сергей Котенко
- 11.12.201710:33
- 4
11.12.1710:42:47
11.12.1712:11:49
11.12.1713:42:20
11.12.1713:21:03