В Олёкминском районе Якутии открылась новая ферма на 240 голов и телятник

9 декабря в Олёкминском районе Якутии открылся новый коровник на 240 голов и телятник на 100 мест.

Вторую очередь Амгино-Олекминской фермы построили недалеко от старых ферм в пос. Белькей.

К ферме подведена дорога, электричество, вода. Подрядчиком строительства является ООО «Строймонтаж-2002». Сметная стоимость нового объекта составляет 106 млн. рублей.

Одновременно открылся новый телятник на 100 мест в пос. Юнкюр. Работа велась хозспособом, стоимость строительства составили 8 млн. рублей из собственных средств. Объект был возведён за полгода.