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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Олёкминском районе Якутии открылась новая ферма на 240 голов и телятник

  •  © news.ykt.ru

9 декабря в Олёкминском районе Якутии открылся новый коровник на 240 голов и телятник на 100 мест.

Вторую очередь Амгино-Олекминской фермы построили недалеко от старых ферм в пос. Белькей.

К ферме подведена дорога, электричество, вода. Подрядчиком строительства является ООО «Строймонтаж-2002». Сметная стоимость нового объекта составляет 106 млн. рублей.

Одновременно открылся новый телятник на 100 мест в пос. Юнкюр. Работа велась хозспособом, стоимость строительства составили 8 млн. рублей из собственных средств. Объект был возведён за полгода.

  •  © minsel.sakha.gov.ru

https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2842211

фермы , КРС , Якутия , сельское хозяйство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.12.1710:42:47

    •  © news.ykt.ru

    Отредактировано: Сергей Котенко~10:50 11.12.17
    #985543
  • Нет аватара alex_uns
    11.12.1712:11:49

    Настилы для коров деревянные. Сразу видно, что к коровам здесь будут относиться по хорошему.

    Добротные удобные деревянные кормушки, не так как у нас — сено на полу. Ворота с большим тамбуром. Молодцы, душа радуется.

       

    Отредактировано: alex_uns~12:22 11.12.17
    #985572
    • Нет аватара alexey38
      11.12.1713:42:20

      Так там сейчас -43 градуса (абсолютный минимум -60 гр). В таком климате по другому вряд ли получится.

      #985602
  • SergeySeverny SergeySeverny
    11.12.1713:21:03

    в таком морозе телятник построили, если не замёрзнут — просто герои будут

    #985593
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