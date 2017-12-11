Школьный автопарк Калининградской области пополнился новыми автобусами

В этом году из средств бюджета Калининградской области было выделено 45 миллионов рублей при софинансировании из средств местных бюджетов в общей сумме более 4 миллионов на покупку 27 автобусов для перевозки школьников к месту учебы. Ключи от новых транспортных средств были вручены директорам школ в понедельник, 11 декабря .

Новые автобусы предоставили 12 муниципалитетам. До конца 2017 года ожидается поступление еще 33 автобусов, приобретенных за счет средств резервного фонда Правительства России. Таким образом будет обновлена пятая часть школьного автопарка, созданы комфортные и безопасные условия проезда детей.

Региональная программа по закупке школьных автобусов будет продолжена. На эти цели в бюджете заложено более 30 миллионов рублей.

Организованная перевозка детей к общеобразовательным организациям реализуется в 20 муниципальных образованиях Калининградской области. С 1 сентября 2017 года организованную перевозку 13,5 тысячи детей осуществляют 257 школьных автобусов.

Во всех муниципальных образованиях маршруты школьных автобусов разработаны и согласованы с ГИБДД. Транспорт оборудован тахографами и системой ГЛОНАСС. Теперь школьники не только будут добираться до учреждений образования, но и принимать участие в выездных внеурочных занятиях, в том числе в рамках сетевого взаимодействия со спортивными и культурными учреждениями.