Новая поликлиника открылась в Новгородской области‍

Новая поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в день, открылась в райцентре Любытино Новгородской области, она стала первым за много лет крупным проектом в сфере здравоохранения в регионе.

Строительство поликлиники шло более четырех лет. Стоимость проекта составила более 160 млн рублей.

«Сегодня на прием пришли более 50 человек. Жители довольны, и это самое главное для нас», — привели в пресс-службе слова Арсена Амирбекова, главного врача Зарубинской центральной районной больницы, в ведении которой находится новое учреждение.

В поликлинике пациенты смогут получить помощь терапевтов, педиатров, хирургов, гинекологов, пройти ультразвуковую и функциональную диагностику, а также пройти лечение в дневном стационаре.

Строительство поликлиники началось в 2013 году, ее открытие планировалось в 2016 году, однако из-за недоделок подрядчика учреждение в запланированный срок так и не открылось. Кроме того, в июле 2017 года подвал поликлиники оказался затопленным после сильных ливней.

В 2017 году власти региона сосредоточились на капитальных ремонтах и поставке оборудования в медучреждения. На укрепление материальной базы 19 больниц и поликлиник направлено 194 млн рублей, 110 млн рублей из которых выделены из Резервного фонда президента РФ. Область вкладывает из своего бюджета почти 84 миллиона рублей.