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Медучреждения

Новая поликлиника открылась в Новгородской области‍

  •  © tass.ru

Новая поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в день, открылась в райцентре Любытино Новгородской области, она стала первым за много лет крупным проектом в сфере здравоохранения в регионе.

Строительство поликлиники шло более четырех лет. Стоимость проекта составила более 160 млн рублей.

«Сегодня на прием пришли более 50 человек. Жители довольны, и это самое главное для нас», — привели в пресс-службе слова Арсена Амирбекова, главного врача Зарубинской центральной районной больницы, в ведении которой находится новое учреждение.

В поликлинике пациенты смогут получить помощь терапевтов, педиатров, хирургов, гинекологов, пройти ультразвуковую и функциональную диагностику, а также пройти лечение в дневном стационаре.

Строительство поликлиники началось в 2013 году, ее открытие планировалось в 2016 году, однако из-за недоделок подрядчика учреждение в запланированный срок так и не открылось. Кроме того, в июле 2017 года подвал поликлиники оказался затопленным после сильных ливней.

В 2017 году власти региона сосредоточились на капитальных ремонтах и поставке оборудования в медучреждения. На укрепление материальной базы 19 больниц и поликлиник направлено 194 млн рублей, 110 млн рублей из которых выделены из Резервного фонда президента РФ. Область вкладывает из своего бюджета почти 84 миллиона рублей.

http://tass.ru/obschestvo/4802303

Новгородская область, здравоохранение
  • Нет аватара termometrix
    11.12.1723:53:22

    + За новость!

    •  © novved.ru

    Отредактировано: termometrix~23:53 11.12.17
    #985879
  • S G S G
    12.12.1710:17:47

    Экстерьер-проект аля 90-ые. Как-то выделяется из последних архитектурных тенденций.

    #985990
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