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Крупный животноводческий комплекс открылся в Новосибирской области

  •  © ooosksvs.ru

В селе Маршанское Каргатского района открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота. Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была пущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завода мощностью 10 т в час, зернохранилища и завода по переработке молока.

Ообренный в декабре 2012 года областным советом по инвестициям проект оценивался в 8,5 млрд руб.

КФХ «Русское поле» создано в сентябре 2012 года. В 2016 году выручка «Русского поля» составила 592,9 млн руб., чистая прибыль — 514 тыс. руб.

https://www.kommersant.ru/doc/3494324

Новосибирская область, животноводство
  • Нет аватара eugene771
    12.12.1710:11:02

    За такую чистую прибыль все руководство давно нужно посадить. 100% уход от налогообложения.

    В Якутии !!! за 20 млн создали коровник на 250 голов. 4450/250=17.8 Умножаем на 20 млн и получаем 356 млн рублей. Вот такие должны быть реальные затраты. Очевидно что идет мошенничество т к 50% у государствавозмещают потом, а это 4 млрд 250 млн рублей.

    Чиновничество в доле, как обычно. Схема Дмитрий Медведев-Линник процветает. Конечно, на санации банков больше удается украсть, но еще один миллиард также лишним не будет.

    Отредактировано: eugene771~10:18 12.12.17
    #985987
  • Сергей Иванов
    12.12.1712:16:39

    Хорошая новость.Производство молока еще наращивать и наращивать,чтобы себя обеспечить.

    #986034
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