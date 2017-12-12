Крупный животноводческий комплекс открылся в Новосибирской области

В селе Маршанское Каргатского района открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота. Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была пущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завода мощностью 10 т в час, зернохранилища и завода по переработке молока.

Ообренный в декабре 2012 года областным советом по инвестициям проект оценивался в 8,5 млрд руб.

КФХ «Русское поле» создано в сентябре 2012 года. В 2016 году выручка «Русского поля» составила 592,9 млн руб., чистая прибыль — 514 тыс. руб.