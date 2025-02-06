«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет о вводе в эксплуатацию комбикормового цеха в Новосибирской области. Новая площадка расположена в селе Пеньково Маслянинского района.

Инвестиции в проект составили 429 млн руб.

Технологическая схема комбикормового цеха состоит из линии приемки, подработки и хранения зернового сырья объемом 8000 т, линии по приготовлению рассыпных кормов производительностью 10 т в час и линии гранулированных кормов производительностью до 2 т в час.

На линии по приготовлению рассыпных кормов происходит макро- и микродозирование, дробление и смешивание. На линии гранулирования предусмотрена подача жидких компонентов в рецепт. Для хранения сырья построены бункеры общим объемом 200 т, под готовую продукцию — бункеры объемом 216 т. Кроме того, возведена современная модульная газовая котельная для выработки тепла и пара.

Для управления производственной линией используются современные средства автоматизации, в том числе промышленные контроллеры, которые позволяют выдерживать строгие качественные показатели готового продукта. Комплекс также включает современную лабораторию по контролю за качеством сырья и готового комбикорма.

Каждый час цех может производить до 10 т комбикорма для дойного стада или до 2 т гранулированного корма для молодняка. Плановая мощность составляет порядка 73 000 т в год. Продукция полностью предназначена для молочного поголовья сибирского подразделения «ЭкоНивы». Запуск комбикормового цеха на полную мощность позволит создать 28 рабочих мест.

Данный проект — это уже шестой совместный успешно реализованный инвестиционный проект ГК «ЭкоНивы» на территории области.

Подразделение «ЭкоНивы» «Сибирская Нива» работает с 2006 г. В его состав входят производственные хозяйства в Новосибирской области и Алтайском крае. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах подразделения составляет 40 100 голов, в том числе более 20 500 фуражных коров.

© ekoniva-apk.ru

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