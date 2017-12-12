Компанией POZIS разработан холодильник для хранения вакцин

В медицинских учреждениях нашей страны служат более 150 тысяч единиц холодильной медицинской техники производства POZIS. В результате взаимодействия специалистов Минздрава России и компании разработаны перспективные модели медтехники. Одна из последних — холодильник для хранения вакцин VacProtect VPA-200 — первый подобного уровня в России.

В этом году компания впервые представила новинку в рамках конференции по биомедицинским технологиям «Биотехмед».

Принципиально новые холодильники для хранения вакцин компания POZIS (входит в Госкорпорацию Ростех) начнет выпускать в 2018 году. В тестировании опытной партии разработки принимает участие НПО «Микроген».

Новая разработка — часть стратегии развития POZIS до 2025 года, утвержденная Ростехом. Согласно документу, к 2025 году компания должна в 4 раза увеличить выручку от реализации гражданской продукции. Среднесрочная программа действия POZIS по достижению поставленных задач ориентируется на реализацию инвестпроекта по комплексному развитию производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования стоимостью 1,3 млрд. рублей. Срок реализации данной программы — 2017-2023 гг.

POZIS имеет более чем 15-летний опыт в области производства оборудования для хранения и транспортировки различных препаратов, вакцин, крови и ее компонентов. На сегодняшний день предприятие производит свыше 60 моделей фармацевтических холодильников.