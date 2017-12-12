Добавить статью
Транспорт и логистика

В Новосибирске начал работу один из крупнейших в Сибири оптово-распределительных центров

  •  © static.ngs.ru

16 ноября в Новосибирске начал работу один из крупнейших в Сибири оптово-распределительных центров, инвестиции в запуск которого составили 1 млрд рублей.

  •  © static.ngs.ru

Совокупная площадь здания составила 15 000 кв. м, что, по подсчетам аналитиков, даст возможность организовать в общей сложности 400 торговых мест. Не менее амбициозные планы у компании и с точки зрения поставок. Так, планируемый объем продаж плодоовощной продукции заявлен на отметке 120 тысяч тонн товаров в год.

  •  © static.ngs.ru

  •  © static.ngs.ru
http://www.ksonline.ru/298131/zapusk-peremen/

логистика, Новосибирская область
  • Нет аватара Knyazrus
    12.12.1720:25:59

    Это конечно хорошо! Но названия бесят честно. Что за тенденция тупорылая.

    #986287
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,