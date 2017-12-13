Новая техника поступила в подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области

12 декабря 2017 года на территории отряда технической службы Пожарно-спасательной службы Иркутской области" прошло торжественное мероприятие по передаче новой пожарно-спасательной техники в подразделения учреждения.

Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев вручил ключи от автомобилей начальникам пожарных частей. Он отметил, что с 2012 по 2016 годы подразделения субъектовой противопожарной службы получили 25 единиц новой основной пожарной техники. В 2017 году автопарк пополнился еще 15 пожарными автоцистернами.

Пожарные автоцистерны встанут на боевое дежурство в 15 населенных пунктах в Нижнеилимском, Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском филиалах учреждения, а также в 4 подразделениях прямого подчинения — в поселках Хужир, Мегет, Тихоновка и Хомутово.

«Новые пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и пересечения сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы, в том числе для ликвидации торфяных пожаров», — подчеркнул он.