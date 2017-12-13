Добавить статью
Транспорт и логистика

Новая техника поступила в подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области

  •  © 38.mchs.gov.ru

12 декабря 2017 года на территории отряда технической службы Пожарно-спасательной службы Иркутской области" прошло торжественное мероприятие по передаче новой пожарно-спасательной техники в подразделения учреждения.

Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев вручил ключи от автомобилей начальникам пожарных частей. Он отметил, что с 2012 по 2016 годы подразделения субъектовой противопожарной службы получили 25 единиц новой основной пожарной техники. В 2017 году автопарк пополнился еще 15 пожарными автоцистернами.

Пожарные автоцистерны встанут на боевое дежурство в 15 населенных пунктах в Нижнеилимском, Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском филиалах учреждения, а также в 4 подразделениях прямого подчинения — в поселках Хужир, Мегет, Тихоновка и Хомутово.

«Новые пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и пересечения сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы, в том числе для ликвидации торфяных пожаров», — подчеркнул он.

  •  © 38.mchs.gov.ru
  •  © 38.mchs.gov.ru
  •  © 38.mchs.gov.ru
http://38.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6216897/

Иркутская область, МЧС, спецтехника
  • Крым Наш
    13.12.1714:20:20

    Мне кажется, что это уже верх издевательства над водителями со стороны Урала, когда они по прежнему ставят свои «студебеккеровские» кабины.

    #986553
    • Human RS Human RS
      13.12.1715:04:33

      Это следствие бедности региона. Денег мало вот и заказывают такое.

      #986571
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,