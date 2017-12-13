Детский сад на 200 мест открыт в Челябинской области

В Челябинске открыли новый детский садик «Яблочко» в ЖК «Ньютон». Официальное название сада — Образовательный центр № 4. Укомплектованность садика полная — сюда уже ходят 200 ребятишек из Центрального и Калининского районов.

Трехэтажное здание, в котором создано 10 групп для ребят от 1,5 до 7 лет, не зря называется образовательным центром. Здесь есть скаллодром (малышей постарше опытные тренеры учат лазать по специальной стенке), оборудован зал для хореографии, занятий у-шу и дзюдо. Кроме того, здесь имеется комната охраны, новейший пищеблок, медчасть, спортплощадка с игровыми фигурами.