На Воткинской ГЭС смонтирован сердечник статора гидроагрегата № 7

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках модернизации завершены сборка и монтаж сердечника статора гидрогенератора гидроагрегата № 7.

В настоящее время на гидроагрегате выполнен демонтаж старого оборудования, сборка фундаментных частей камеры рабочего колеса, монтаж оборудования маслонапорной установки. Ведется подготовка к сборке обмотки статора и монтажу камеры рабочего колеса. Также выполняется сборка рабочего колеса, идут восстановительные работы в проточном тракте гидротурбины. До конца 2017 года планируется произвести монтаж облицовки камеры рабочего колеса.

В первом полугодии 2018 года предстоит собрать направляющий аппарат, блок и ротор, смонтировать турбину, генератор и электрические системы генератора. Ввести гидроагрегат в работу планируется в июне 2018 года, перед этим будет выполнен комплекс пусконаладочных работ, а также индивидуальные и функциональные испытания.

Гидроагрегат № 7 — второй из модернизированных по долгосрочному договору между ПАО «РусГидро» и ПАО «Силовые машины» (первый обновленный гидроагрегат (станционный № 4) введен в эксплуатацию в июне 2017 года). Договор заключен в 2014 году, по его условиям будет изготовлено и поставлено на Воткинскую ГЭС десять комплектов гидросилового оборудования.

Результатом модернизации будет полная замена всех гидроагрегатов ГЭС с возможностью их работы на максимальных напорах, с увеличением мощности станции до 1150 МВт.

*ПКМ — долгосрочная программа (с периодом реализации 2012-2020 гг. с перспективой до 2025 года), направленная на техническое перевооружение генерирующих объектов РусГидро. Всего планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Это позволит переломить тенденцию старения парка оборудования, произвести обновление всех генерирующих мощностей, отработавших нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объёмов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит увеличить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий, в рамках программы, составит 1375,6 млн кВт·ч.