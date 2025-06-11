На Воткинской ГЭС заменён предпоследний гидроагрегат

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Гидроагрегат под станционным номером 6 полностью обновили: всё оборудование заменили на современное, более мощное и энергоэффективное. Работы выполнили в рекордные сроки — за 329 дней вместо стандартных 350. После испытаний мощность агрегата увеличится со 100 до 115 МВт.

Модернизация Воткинской ГЭС идёт планомерно: первый из десяти гидроагрегатов заменили в 2017 году, после чего ежегодно вводили в строй по одному новому. После завершения работ в следующем году общая мощность станции вырастет с 1020 до 1150 МВт, сообщает пресс-служба Силовых Машин

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