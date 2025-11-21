На ЛМЗ собрали первую газовую турбину для ТЭЦ РусГидро на Дальнем Востоке
Петербургский «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ, входит в «Силовые машины») изготовил и успешно испытал первую из четырех газовых турбин ГТЭ-170. Оборудование предназначено для ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке.
Как сообщает пресс-служба компании, турбина прошла контрольные испытания на сборочном стенде завода. В ближайшее время её планируют отправить заказчику железнодорожным транспортом.
Газовые турбины ГТЭ-170 — это мощные энергомашины, разработанные для работы в составе парогазовых установок (ПГУ). Их использование позволяет повысить эффективность и экологичность объектов генерации.
В настоящее время на ЛМЗ продолжается работа по изготовлению оставшихся трёх турбин в рамках контракта с «РусГидро».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Гидроагрегат под станционным номером 6 полностью обновили: всё оборудование... вырастет с 1020 до 1150 МВт, сообщает пресс-служба Силовых Машин
- «Силовые машины» изготовили и отгрузили два крупногабаритн...алу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе компании.
- На Чиркейской ГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции Северног...рвым замененным гидроагрегатом станет машина со станционным номером 2.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1