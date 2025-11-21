MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 213
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

На ЛМЗ собрали первую газовую турбину для ТЭЦ РусГидро на Дальнем Востоке

Петербургский «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ, входит в «Силовые машины») изготовил и успешно испытал первую из четырех газовых турбин ГТЭ-170. Оборудование предназначено для ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба компании, турбина прошла контрольные испытания на сборочном стенде завода. В ближайшее время её планируют отправить заказчику железнодорожным транспортом.

Газовые турбины ГТЭ-170 — это мощные энергомашины, разработанные для работы в составе парогазовых установок (ПГУ). Их использование позволяет повысить эффективность и экологичность объектов генерации.

В настоящее время на ЛМЗ продолжается работа по изготовлению оставшихся трёх турбин в рамках контракта с «РусГидро».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара Azimut9921.11.25 14:25:36

    Нужно только было добавить, что 3 февраля 2025 изготовили газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС. При этом уже началась работа над ее улучшенной версией — ГТЭ-170.2.
    Первое изделие имеет мощность 156 МВт, второе — 171 МВт. Из четырех турбин, которые должны быть поставлены для Каширской ГРЭС, две изготавливаются уже в версии 170.2. Это первые отечественные серийные турбины такой мощности со степенью локализации около 95%.

    #1308882