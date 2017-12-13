ТОНАР: техника для комфортной транспортировки животных
В связи с развитием свиноводства и мясного скотоводства в России, потребность в технике для перевозки животных постоянно растёт."Тонар" выпускает широкую линейку полуприцепов скотовозов, которые представляют серьезную конкуренцию европейским аналогам. Скотовозы ТОНАР отвечают всем европейским стандартам и приспособлены для работы на Российских дорогах.
Полуприцеп Тонар-9827 позволяет за один рейс перевозить до 200 голов свиней в убойном весе. По сравнению с одноярусными полуприцепами скотовозами, которые вмещают до 90 голов экономический эффект очевиден. Один рейс со скотовозом Тонар-9827 заменяет два рейса одноярусных полуприцепов.
Данный полуприцеп соответствует всем европейским стандартам для комфортной транспортировки животных.
Полуприцеп оборудован:
— системой вентиляции;
— системой освещения;
— системой поения.
Кузов полуприцепа выполнен из алюминиевого сплава, который устойчив к агрессивной среде и моющим реагентам. Основные конкурентные преимущества:
— Шасси и элементы кузова разработаны с учетом особенностей эксплуатации в различных регионах России;
— Алюминиевый кузов;
— Цена ниже европейских аналогов;
— Гарантийный срок — 36 месяцев;
— Развитая сервисная сеть и наличие запасных частей.
Полуприцеп-скотовоз ТОНАР-9827, стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» в номинации «Приоритет-АГРО».
14.12.1700:27:30