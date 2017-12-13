ТОНАР: техника для комфортной транспортировки животных

В связи с развитием свиноводства и мясного скотоводства в России, потребность в технике для перевозки животных постоянно растёт."Тонар" выпускает широкую линейку полуприцепов скотовозов, которые представляют серьезную конкуренцию европейским аналогам. Скотовозы ТОНАР отвечают всем европейским стандартам и приспособлены для работы на Российских дорогах.

Полуприцеп Тонар-9827 позволяет за один рейс перевозить до 200 голов свиней в убойном весе. По сравнению с одноярусными полуприцепами скотовозами, которые вмещают до 90 голов экономический эффект очевиден. Один рейс со скотовозом Тонар-9827 заменяет два рейса одноярусных полуприцепов.

Данный полуприцеп соответствует всем европейским стандартам для комфортной транспортировки животных.

Полуприцеп оборудован:

— системой вентиляции;

— системой освещения;

— системой поения.

Кузов полуприцепа выполнен из алюминиевого сплава, который устойчив к агрессивной среде и моющим реагентам. Основные конкурентные преимущества:

— Шасси и элементы кузова разработаны с учетом особенностей эксплуатации в различных регионах России;

— Алюминиевый кузов;

— Цена ниже европейских аналогов;

— Гарантийный срок — 36 месяцев;

— Развитая сервисная сеть и наличие запасных частей.

Полуприцеп-скотовоз ТОНАР-9827, стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» в номинации «Приоритет-АГРО».