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Производство

ТОНАР: техника для комфортной транспортировки животных

  •  © tonar.info

В связи с развитием свиноводства и мясного скотоводства в России, потребность в технике для перевозки животных постоянно растёт."Тонар" выпускает широкую линейку полуприцепов скотовозов, которые представляют серьезную конкуренцию европейским аналогам. Скотовозы ТОНАР отвечают всем европейским стандартам и приспособлены для работы на Российских дорогах.

Полуприцеп Тонар-9827 позволяет за один рейс перевозить до 200 голов свиней в убойном весе. По сравнению с одноярусными полуприцепами скотовозами, которые вмещают до 90 голов экономический эффект очевиден. Один рейс со скотовозом Тонар-9827 заменяет два рейса одноярусных полуприцепов.

  •  © tonar.info

Данный полуприцеп соответствует всем европейским стандартам для комфортной транспортировки животных.

Полуприцеп оборудован:

— системой вентиляции;

— системой освещения;

 — системой поения.

Кузов полуприцепа выполнен из алюминиевого сплава, который устойчив к агрессивной среде и моющим реагентам. Основные конкурентные преимущества:

 — Шасси и элементы кузова разработаны с учетом особенностей эксплуатации в различных регионах России;

 — Алюминиевый кузов;

— Цена ниже европейских аналогов;

 — Гарантийный срок — 36 месяцев;

— Развитая сервисная сеть и наличие запасных частей.

Полуприцеп-скотовоз ТОНАР-9827, стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» в номинации «Приоритет-АГРО».

https://www.tonar.info/news/tekhnika-dlya-komfortnoy-transportirovki-zhivotnykh/

транспортная техника
  • Нет аватара Cinik
    14.12.1700:27:30

    Что ещё за головы в убойном весе? И почему они измеряются в головах за рейс?

    #986752
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