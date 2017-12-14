Линия производства овсяного печенья открыта в Подмосковье

На кондитерском предприятии «Полёт» в г. Люберцы открылся новый производственный цех — линия по выпечке овсяного печенья. Новая автоматизированная линия обошлась предприятию в 147 млн рублей. В планах — открыть ещё одну производственную линию.

Открытие нового цеха позволило создать на предприятии 45 дополнительных рабочих мест. Всего на фабрике трудятся 400 человек

На сегодняшний день ассортимент кондитерского предприятия составляет порядка 60 наименований, 15 из них — овсяного печенья. В производстве не используются консерванты и трансжиры. Продукция ООО «Полёт» представлена в России, странах ближнего зарубежья, Азии, Азербайджане, Израиле, Америке, Австралии.