В Подмосковье запущено производство криогранулированных штаммов для заквасок

В Подмосковье запущено производство криогранулированных штаммов для заквасокСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Холдинг «СОЮЗНАБ» запустил в подмосковном Красногорске первое в России производство криогранулированных заквасочных культур на базе подмосковной компании ООО «Зелёные линии», входящей в его состав.
Технология включает 8 высокоточных стадий. Предприятие стало третьим в мире, освоившим эту технологию, укрепив позиции страны в области биотехнологий.
Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.
Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в условиях импортозамещения запуск производства является значительным шагом вперёд. Криогранулированные штаммы сохраняют высокую метаболическую активность, что необходимо для создания продуктов в молочной и фармацевтической промышленности. Производственные мощности позволяют обеспечить 100% потребности отечественного рынка и осуществлять поставки за рубеж.
Холдинг «СОЮЗСНАБ», созданный в 1991 году, является лидером в стране по производству и поставке сырья для пищевой промышленности. В настоящее время на предприятии установлен автоматизированный криогранулятор отечественного образца.
https://www.int...hennoy-zakvaski
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