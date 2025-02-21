В Подмосковье запущено производство криогранулированных штаммов для заквасок

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Холдинг «СОЮЗНАБ» запустил в подмосковном Красногорске первое в России производство криогранулированных заквасочных культур на базе подмосковной компании ООО «Зелёные линии», входящей в его состав.

Технология включает 8 высокоточных стадий. Предприятие стало третьим в мире, освоившим эту технологию, укрепив позиции страны в области биотехнологий.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в условиях импортозамещения запуск производства является значительным шагом вперёд. Криогранулированные штаммы сохраняют высокую метаболическую активность, что необходимо для создания продуктов в молочной и фармацевтической промышленности. Производственные мощности позволяют обеспечить 100% потребности отечественного рынка и осуществлять поставки за рубеж.

Холдинг «СОЮЗСНАБ», созданный в 1991 году, является лидером в стране по производству и поставке сырья для пищевой промышленности. В настоящее время на предприятии установлен автоматизированный криогранулятор отечественного образца.

https://www.int...hennoy-zakvaski

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