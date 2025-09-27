В подмосковной Лобне открыто новое предприятие по производству молочной продукции
Комплекс ООО «Милкпром» включает четыре производственных цеха. В цехах ведётся приём и подготовка сырья, размещены камеры созревания и хранения, линия упаковки готовой продукции.
На предприятии организовано производство разнообразной молочной продукции, включая моцареллу, камамбер и бри. Компания выпускает сыры с белой благородной плесенью, полутвёрдые, творожные и сыры в панировке.
