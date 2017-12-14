В Ленинградской области завершена масштабная реконструкцию подстанции 330 кВ «Кингисеппская»

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5 декабря Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила финальный этап комплексной реконструкции подстанции 330 кВ «Кингисеппская».

Общий объем инвестиций в реконструкцию энергообъекта составил 3,4 млрд. рублей.

Подстанция 330кВ «Кингисеппская» является одним из ключевых звеньев сети 330 кВ ОЭС Северо-Запада: объект участвует в схеме выдачи мощности Ленинградской АЭС-2 и повышении уровня надежности электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От данной ПС осуществляется Межгосударственный транзит электроэнергии в Эстонию.

Комплексная реконструкция подстанции ведется с 2010 года с целью повышение надежности электроснабжения потребителей. Реконструкция ПС предусматривала комплексную замену устаревшего оборудования. Подстанция практически была построена заново.

На первом этапе строительства проведена комплексная реконструкция открытого распределительного устройства 330 кВ, закрытого распределительного устройства 10 кВ, построено здание общеподстанционного пункта управления, установлены два автотрансформатора 330/110/10 кВ с автоматической системой пожаротушения суммарной мощностью 400 МВА.

В феврале 2016 года стартовал финальный этап реконструкции подстанции, который завершился 5 декабря 2017 года. За этот период было построено новое ОРУ 110 кВ с установкой 22 выключателей, смонтировано два трансформатора 110/10 кВ мощностью по 25 МВА каждый для постоянного питания потребителей ЗРУ 10 кВ, проложены кабельные перемычки 110 кВ для перезавода существующих воздушных линий на новое ОРУ 110 кВ, установлено оборудование для обработки ВЧ сигналов, смонтированы порталы для перехода воздушных линий в кабельные. Также было реконструировано здание компрессорной и гаража, демонтировано старое здание ОПУ. Благоустроена территория объекта.

Подстанция 330 кВ Кингисеппская мощностью 400 МВА была введена в эксплуатацию в 1984 году. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения Кингисеппского, Сланцевского и Волосовского районов Ленинградской области и таких промышленный потребителей, как комплекс нефтеналивных грузов ОАО «Роснефтьбункер» и комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки ОАО «Новатэк — Усть-Луга». ПС 330 кВ Кингисеппская связывает ОЭС Северо-Запада с Эстонией двумя линиями 330 кВ: Кингисеппская — Балти (Балтийская ГРЭС), Кингисеппская — Виру (Эстонская ЭС). От бесперебойной работы оборудования подстанции зависит надежное электроснабжение, в том числе, и объектов ОАО «РЖД» в регионе.

Реализация такого масштабного проекта — это всегда результат работы большого трудового коллектива, поэтому в этот праздничный день были отмечены наградами наиболее отличившиеся сотрудники компании. Для этого на импровизированную сцену пригласили Генерального директора Северо-Западного филиала ФСК ЕЭС Стрельцова Сергея Викторовича. Он вручил почетные грамоты и благодарности от ПАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Северо-Запад. На этом торжественное мероприятие, приуроченное к завершению комплексной реконструкции подстанций ПС 330кВ «Кингисеппская», завершилось.

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