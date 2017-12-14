«Мираторг» вернул в сельхозоборот 85 тыс. га заброшенных земель

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что вернул в сельхозоборот более 85 тысяч га заброшенных земель в Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тульской областях в 2017 году.

Расширение угодий для организации пастбищ, производства кормов и строительства ферм — приоритетное направление в работе холдинга. В этом году компания получила на своих фермах приплод в 166 тысяч телят, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. «Мираторг» обеспечивает растущее поголовье собственными натуральными кормами: кукуруза и многолетние травы — это основные компоненты зимнего рациона животных.

Введение в оборот заброшенных земель — это трудоёмкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. «Мираторг» последовательно увеличивает площадь обрабатываемых угодий за счёт введения в севооборот площадей, которые не обрабатывались десятки лет и уже успели зарасти кустарниками и мелколесьем. Для разработки заброшенных угодий агрохолдинг применяет современную высокопроизводительную технику лучших мировых марок — лесные фрезы, мульчеры, дискаторы, культиваторы, щеподробилки.

«Наша основная задача по растениеводческому направлению — вернуть залежам жизнь и повысить их плодородие. Мы понимаем, что каждый гектар земли должен быть использован рационально в условиях, когда рост производства отечественных продуктов является приоритетом государственной политики. Компания использует комплексный подход к увеличению эффективности сельхозугодий. Первым и наиболее важным этапом является именно подготовка земельного участка к последующему использованию в качестве пастбища или пашни. Для подготовки залежей к первому посеву необходимо провести минимум 4−5 операций: мульчирование, дискование, вспашку, культивацию. До конца года мы разработаем еще 3 тысяч га. Кроме того, новые территории — это достойные рабочие места и широкие возможности для людей, желающих трудиться в животноводстве», — прокомментировала пресс-служба АПХ «Мираторг».

«Сегодня „Мираторг“ динамично развивается, ежегодно увеличивая площадь угодий для кормозаготовки и выпаса животных, растет поголовье КРС, строятся новых фермы. Мы приобретаем земли, которые десятилетиями простаивали и требуют комплексного подхода для возвращения в сельхозоборот. Формально это земли сельхозназначения, но в реальности их надо очищать от деревьев и кустарника и рекультивировать — только после сложного и длительного комплекса работ: вспашка, дискование, мульчирование, внесение минеральных и органических удобрений, мы получаем культурное пастбище».

«Мираторг» с нуля построил в России вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины мощностью 130 тысяч тонн в год. Сельхозугодья, используемые под выращивание различных культур и пастбища для выпаса животных — обеспечивают кормами свыше 490 тысяч голов крупного рогатого скота на 78 фермах.